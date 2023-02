Non solo Juve, altri due club penalizzati: la nuova classifica

Altre due penalizzazioni potrebbero cambiare a breve le sorti del calcio italiano, con una classifica cambiata

Il calcio italiano è in un momento di pieno subbuglio, soprattutto per la vicenda Juventus. Ma ovviamente non solo. Siamo ancora agli inizi dei processi e le udienze, considerando gli eventuali relativi appelli, sulle inchieste a proposito di plusvalenze, manovra stipendi e presunti falsi in bilancio.

Al momento i bianconeri hanno ricevuto una penalizzazione di 15 punti, si attende l’esito del ricordo al Collegio di Garanzia del Coni, poi l’udienza di marzo e gli altri filoni d’inchiesta che potrebbero portare a una nuova pesantissima penalizzazione. In tanti paventano lo scenario Serie B per la Juventus, ma ancora mancano diverse tappe. Al tempo stesso, la questione e le indagini sulle plusvalenze non sono finite e altre società di Serie A potrebbero rischiare. Poi c’è la questione Irpef, la dilazione ottenuta per i contributi e la relativa penale per i club. Insomma, una serie di misure e provvedimenti in un mondo sempre più caotico e al limtie. Al tempo stesso nel calcio italiano può arrivare a breve anche un’altra penalizzazione e non per la Juventus.

Serie B, Genoa e Reggina rischiano una penalizzazione: la nuova classifica

Anche in Serie B, infatti, la possibilità è quella di un segno meno in classifica per il Genoa e non solo. A fare il punto è stata ‘La Gazzetta dello Sport’ in un editoriale di Nicola Binda: “Genoa e Reggina questa settimana potrebbero ricevere il deferimento per il mancato pagamento dei contributi: la vicenda Genoa è già emersa, quella sulla Reggina è pronta a esplodere. Con conseguente -2 in classifica“. Questa la frase in questione, che fa appunto accendere i riflettori anche sul club calabrese.

Anche se lo stesso Binda ha poi precisato sui social riguardo alla vicenda Reggina: “Si tratta di un caso molto particolare. È in corso un concordato per i debiti pregressi e quindi, in base a una legge dello Stato, la società ritiene di aver diritto a non rispettare le scadenze federali. Cosa che però non sta bene alla Covisoc, che avrebbe segnalato il problema alla Procura Figc. Quindi è una vicenda tutta da chiarire ed è diversa da quella già raccontata sul Genoa, che in settimana dovrebbe avere sviluppi”. Intanto in classifica Reggina e Genoa sono rispettivamente terza e seconda, anche se staccatissime da un lanciato Frosinone.

Una eventuale penalizzazione di una o entrambe le squadre aumenterebbe il distacco dai ciociari e giocherebbe a favore delle altre a caccia del secondo posto per la promozione diretta. In primis Sudtirol e Bari, le più vicine. Ecco la nuova classifica di Serie B in caso di doppia penalizzazione (con l’asterisco le squadre penalizzate: Frosinone (51 punti), Genoa (38 punti)*, Sudtirol (38 punti), Reggina (37 punti)*, Bari (36 punti), Palermo (34 punti), Parma (33 punti), Ternana (33 punti).