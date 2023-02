Colpo di scena Mourinho: ritorno al passato a fine stagione

Non vive un momento particolarmente sorridente il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sempre più in difficoltà nella propria rincorsa in Liga. Quattro nomi per la panchina dei blancos

Continua a perdere terreno il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sta vivendo un inizio di 2023 da dimenticare. Già troppi i passi falsi tra coppe e campionato, con una situazione in Liga che al momento premia nettamente i rivali del Barcellona.

Sembra lontano nel tempo il Real che solo una manciata di mesi fa vinceva la Champions League guidato dall’esperienza di Carlo Ancelotti in panchina e dalla qualità del Pallone d’or Karim Benzema in campo. La musica per i ‘blancos’ è cambiata soprattutto in questo inizio di nuovo anno a suon di sconfitte e che stanno diventando fin troppo ricorrenti. Due ko, un pareggio e due sole vittorie nelle ultime cinque di Liga per la squadra di Ancelotti che accumula costantemente ritardo dal Barcellona primo e che sta viaggiando ad un passo deciso. Ad aggravare il tutto anche la nettissima sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna rimediata a Riyad proprio per mano dei catalani che hanno portato a casa il primo trofeo stagionale. Un andamento problematico che pone inevitabili dubbi sul futuro in panchina di Ancelotti.

Calciomercato Roma, anche Mourinho nell’elenco per il dopo Ancelotti: da Pochettino a Zidane

La sconfitta inaspettata contro il Maiorca è solamente l’ultima di un periodo nero che porta Florentino Perez a riflettere in vista della prossima annata. Ancelotti si prepara anche per il ritorno in Champions, mentre a fine anno qualcosa potrebbe cambiare.

‘Express.co’ fa i nomi di ben quattro allenatori che Perez potrebbe scegliere per un eventuale cambio della guardia. Pochettino è ancora a caccia di una nuova avventura dopo l’addio al PSG, così come Zidane che è senza squadra proprio dal suo divorzio col Real di due anni fa. Un altro ex Madrid è invece Josè Mourinho, che nonostante rapporti accesi con alcuni senatori ha lasciato comunque un ricordo positivo conquistando il rispetto di Perez. Le linee di dialogo sono rimaste aperte tra i due nel corso degli anni e qualora dovesse arrivare l’offerta giusta non vanno escluse uscite per il portoghese. L’ultimo del quartetto è infine Klopp, che vive una stagione difficile a Liverpool.