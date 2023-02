Real Madrid scatenato, triplo assalto in Serie A: Juve e Milan tremano

Florentino Perez ha intenzione di tornare ad investire grandi somme in vista del calciomercato della prossima estate

A causa dell’ultima rovinosa sconfitta contro il Maiorca, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha perso totalmente di vista il Barcellona in cima alla classifica. La squadra di Xavi, che nell’ultimo turno ha trionfato per 3-0 nello scontro il il Siviglia, ha infatti approfittato dello scivolone dei ‘blancos’ per scappare a +8 punti sul secondo posto.

Un campionato spagnolo che non smette di riservare sorprese e che sino a questo momento vede i blaugrana al comando con una certa tranquillità. Sembra proprio che, dopo i numerosi successi della passata stagione, il Real Madrid abbia perso soprattutto quelle motivazioni che l’avevano portato a trionfare sia in Liga che in Champions League. Una squadra in cerca di un rinnovamento che tarda ad arrivare nei propri uomini chiave.

Va detto che, al netto dei colpi legati a Camavinga e Tchouameni delle ultime due sessioni estive, il Real Madrid ha sensibilmente frenato i propri investimenti in entrata rispetto alle proprie abitudini. I lavori attualmente in corso per l’ammodernamento del Santiago Bernabeu hanno impegnato risorse economiche importanti da parte della società che, comprensibilmente, hanno privato il mercato di colpi sensazionali come quelli di un tempo.

Calciomercato Real Madrid, tre obiettivi dalla Serie A: Vlahovic, Chiesa e Leao

Secondo quanto scritto da ‘El Nacional’, per la prossima estate Florentino Perez avrebbe intenzione di mettere a segno un grandissimo colpo.

Il primo nome sulla lista è quello di Dusan Vlahovic, soprattutto se la Juventus dovesse decidere di sacrificare sul mercato il centravanti serbo. L’obiettivo del Real Madrid è quello di aggiungere alla rosa di Carlo Ancelotti un goleador, per incrementare il numero di reti che in questa stagione è diminuito per via del poche alternative in avanti.

La presenza dell’inamovibile Pallone d’Oro Karim Benzema nel ruolo di numero nove, potrebbe comunque portare il club a preferire un colpo sulle corsie esterne. In tal senso, uno tra Rafael Leao e Federico Chiesa potrebbe superare nelle gerarchie Vlahovic per comporre con Benzema e Vinicius Junior un tridente da sogno.