Il colpo è ormai un’ossessione: la firma per la Juve è un miraggio

La Juve non sta vivendo semplice e potrebbe veder sfumare un colpo che da tempo è nel mirino. Portare a termine l’operazione è un’ossessione

Ci sono dinamiche sul calciomercato che dominano la scena e si ripercuotono su alcuni dei migliori club al mondo, intrecciandosi all’improvviso.

La storia tra Bayern Monaco e Barcellona, però, non è affatto immediata o a sorpresa come non sono una novità gli intrighi in sede di trattative che riguardano due big assolute del calcio mondiale. È da tempo che ce ne siamo resi conto, dato che i talenti di grande qualità che potrebbero passare da una parte all’altra della barricata sono talmente tanti da rappresentare un caso, soprattutto in Spagna. Robert Lewandowski non è un caso unico, anzi il Bayern Monaco sta provando in diversi casi a strappare alcuni dei principali protagonisti ai blaugrana. I tentativi ci sono stati con Gavi e Pedri, poi la scorsa estate anche con de Jong che intanto era finito anche nel mirino del Manchester United e con un’offerta ben più importante rispetto a quella bavarese. Niente da fare. Ora, però, la storia potrebbe ripetersi per un talento che da tempo piace alla Juve.

Il Bayern punta su Ansu Fati: la Juve viene tagliata fuori

L’ultimo nome in alto nella lista del Bayern Monaco è, infatti, quello di Ansu Fati. Il giovane attaccante sta facendo sempre più fatica a trovare spazio agli ordini di Xavi.

Anche dopo l’infortunio di Dembele, non è stato la prima scelta e in totale ha giocato il 37% di partite da titolare in Liga, troppo poco per uno con le sue qualità. Per questo la sua situazione è tenuta d’occhio da alcuni dei maggiori club a livello europeo e con il Bayern che, secondo ‘Mundo Deportivo’, è in prima fila. Si tratta di un profilo accostato in diverse occasioni anche alla Juve, ma le possibilità economiche del club bianconero attualmente non consentirebbero un investimento che comunque si preannuncia decisamente importante. Ansu Fati per Massimiliano Allegri rischia di essere un miraggio e senza possibilità di reazione.