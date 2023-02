HIGHLIGHTS | Il Napoli non si ferma più: Kvaratskhelia e Osimhen firmano il tris

Il Napoli continua la sua corsa verso lo scudetto. I partenopei hanno appena battuto lo Spezia con Kvaratskhelia e Osimhen sugli scudi

Il Napoli dimostra ancora una volta il suo valore, questa volta battendo uno Spezia organizzato e ben messo in campo.

I partenopei partono un po’ a rilento e con qualche errore di troppo in fase difensiva. Merito anche dei padroni di casa che tengono bene il campo e lavorano il pallone con grande qualità cercando di trovare lo spazio giusto per perforare la difesa avversaria. Agudelo ci prova in avvio, ma senza riuscire a fare male alla capolista. Man mano che la partita va avanti, però, la pressione dei bianconeri si attenua ed emerge la maggior qualità della capolista. Il primo tempo, però, si spegne sullo 0-0 e con il solo Kvaratskhelia a tentare di scardinare la difesa ligure con qualche bella soluzione dal limite dell’area, ma senza trovare la via del gol.

Kvaratskhelia trascina il Napoli verso la vittoria: ancora in gol Osimhen

Il secondo tempo inizia come era finito il primo e sempre nel segno del Napoli. Basta un minuto alla capolista per capitalizzare gli attacchi creati. Spalletti mischia anche le carte sostituendo un Lozano poco concreto con un Politano che entra subito bene in partita.

Già al 46esimo, infatti, una follia di Reca regala il calcio di rigore agli Azzurri. Dal dischetto si presenta proprio Kvaratskhelia che dagli undici metri incrocia con il destro e non sbaglia, nonostante Dragowski abbia intuito la soluzione cercata dall’esterno d’attacco. Da lì in poi, il Napoli inizia a far girare il pallone e sembra totalmente padrone del campo. Osimhen va anche a un passo dal raddoppio, ma la sua volata viene bloccata da una trattenuta su Caldara. La firma del nigeriano arriva poco dopo, al 69esimo: pessima uscita di Dragowski e Osimhen di testa realizza lo 0-2. Sempre il nigeriano pochi minuti dopo mette il sigillo sulla partita con il terzo gol. Con questa vittoria il Napoli sale a +16 dall’Inter in attesa del derby contro il Milan e del match della Lazio contro il Verona. A breve arriveranno gli highlights della partita.

SPEZIA-NAPOLI 0-3 (47′ Kvaratskhelia, 69′ e 74′ Osimhen)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* 56, Inter 40, Roma* 40, Lazio 38, Milan 38, Atalanta* 38, Udinese 29, Torino 27, Empoli* 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24; Juventus**, Lecce* 23 e Sassuolo*; Salernitana 21, Spezia* 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese* 8.

* una partita in più

** 15 punti di penalizzazione