Nuova bufera durante Spezia-Napoli: ecco cosa sta succedendo

Spezia-Napoli è una partita importante per le ambizioni scudetto, sempre più concrete dei partenopei. Intanto, scoppia una nuova bufera proprio all’inizio del match

Il Napoli si gioca tanto contro uno Spezia che non può proprio essere sottovaluto, nonostante le tantissime assenze.

Luciano Spalletti ha avvertito sul fatto che si possa trattare di una vera e propria trappola, di quelle che una grande squadra deve saper scansare per vincere i trofei. Per ora il risultato è bloccato sullo 0-0 e con i padroni di casa che effettivamente sono riusciti a mettere in difficoltà gli Azzurri e non era affatto scontato. I tifosi seguono con attenzione l’andamento della partita, ben consci dell’andamento della partita e della sua importanza per il percorso della capolista. Molti altri, però, si sono fermati molto prima lamentando per l’ennesima volta l’impossibilità di vedere la partita.

Spezia-Napoli, DAZN dà ancora problemi: i tifosi sono furiosi

In molti, infatti, già prima della partita e dopo il fischio d’inizio hanno lamentato per l’ennesima volta i disservizi dell’app e il funzionamento di DAZN.

Purtroppo è già capitato diverse volte quest’anno che i supporters non potessero seguire le partite in tv e anche per il match di oggi alle 12.30 sta capitando. Vedremo come si muoverà DAZN questa volta, se darà spiegazioni ufficiali o garantirà dei rimborsi. Per ora si crede che il down di Tim possa sicuramente incidere anche sul funzionamento di DAZN. Di certo, non possiamo fare a meno di riportarvi le tante lamentele da parte dei tifosi che non possono assistere alla prestazione della loro squadra del cuore.

ovviamente provi a vedere la partita ma stranamente non funziona!! 🤦🏼‍♂️ #DAZN #SpeziaNapoli — MaRio Palo ® (@mario_palo93) February 5, 2023

Perfetto tutti hanno problemi con #Dazn — Antonioesposito___ (@Anto_ni_o___) February 5, 2023

Iniziamo a vedere la partita con 10 minuti di ritardo #dazn — Antonio R (@anrispo53) February 5, 2023