Inter-Milan, voti e tabellino primo tempo: Toro scatenato, flop Pioli

Inter-Milan: voti e tabellino del primo tempo del derby di San Siro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide il colpo di testa vincente del solito Lautaro Martinez

L’Inter fa la partita e chiude meritatamente in vantaggio all’intervallo il derby di San Siro contro i cugini del Milan.

E’ il solito Lautaro Martinez a trascinare i suoi: all’inizio impegna Tatarusanu, mentre al 34′ sul corner di Calhanoglu anticipa di testa l’incerto Kjaer e sblocca la contesa. Per il ‘Toro’ 12° centro in campionato, 15° stagionale in tutte le competizioni. Nel complesso bene tutta l’Inter, in particolare Barella in mediana. Il Milan gioca con grande paura: pochissime le sortite offensive dell’undici di Pioli, con il tandem d’attacco Giroud-Origi troppo isolato in avanti. Per il momento il cambio di modulo non sta dando i frutti sperati all’allenatore rossonero.

INTER

Onana 6

Skriniar 6,5

Acerbi 6,5

Bastoni 6,5

Darmian 6,5

Barella 7

Calhanoglu 6,5

Mkhitaryan 6

Dimarco 6,5

Dzeko 6

Lautaro Martinez 7,5

All. Inzaghi 6,5

MILAN

Tatarusanu 6,5

Kalulu 6

Kjaer 5

Gabbia 6

Calabria 5,5

Messias 5,5

Krunic 5,5

Tonali 5,5

Theo Hernandez 5,5

Origi 5,5

Giroud 6

All. Pioli 4,5

Arbitro: Massa 6

TABELLINO

INTER-MILAN 1-0

34′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Asslani, Carboni, Zanotti, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Origi, Giroud. A disposizione: Mirante, Vasquez, Thiaw, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, Brahim Diaz, De Ketelaere, Rebic, Leao. Allenatore: Pioli

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Kalulu (M)

Espulsi:

Note: recupero 2′