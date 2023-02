Marotta a carte scoperte su Skriniar: “Provvedimento severo”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato prima del fischio d’inizio del derby contro il Milan: commento su Skriniar

L’Inter per la continuità, il Milan per uscire subito dalla crisi nera in cui è piombato. È di nuovo derby della Madonnina, che si prospetta anche stavolta parecchio infuocato. C’è molta tensione nell’aria, con i rossoneri che devono riscattarsi dopo il pesantissimo ko che ha permesso alla ‘Beneamata’ di riconquistare la Supercoppa.

Poco prima del fischio d’inizio dell’attesissima gara, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ parlando così del match di stasera: “Ci sono ancora tantissime partite da giocare e tanti punti a disposizione da poter accumulare. Non è una gara decisiva, ma il fatto che si tratti di una stracittadina con tutti questi tifosi qui allo stadio è una grandissima motivazione. Diamo merito al Napoli per il cammino straordinario di cui si sta rendendo protagonista. Noi dobbiamo piazzarci in uno dei quattro posti validi per la Champions League“.

Insomma, Marotta ha ben chiari gli obiettivi del club, ma è anche consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga. Inevitabile, poi, un commento sulla situazione Skriniar, che a giugno dirà addio al club nerazzurro per accasarsi al Paris Saint Germain: “C’è un po’ di tristezza, si poteva gestire meglio la situazione. Skriniar è un professionista e ha tutto il diritto di scegliere come vuole. Per la fascia da capitano abbiamo dovuto prendere una decisione molto forte. È sicuramente un provvedimento abbastanza severo. Il nostro si è trasformato in un campionato di transizione“.

Inter, Marotta su Skriniar: “Dobbiamo andare avanti”

Il dirigente nerazzurro prosegue: “Diciamo che è un diritto dei giocatori e degli agenti negoziare con gli altri club. Noi ne prendiamo atto. Poi i sentimenti vengono gestiti come meglio si crede. Aver tolto la fascia al giocatore non è stato un provvedimento disciplinare. Se non c’è la condivisione dei valori del club, non ci sono nemmeno i presupposti per indossarla. Massimo rispetto per Skriniar, ma dobbiamo andare avanti“.

Come si può far tornare grande la Serie A? “Cambiare è possibile nel momento in cui generiamo i campioni in casa, mettendo regole ben precise per valorizzare i nostri prodotti interni. Il potere di spesa della Premier è straordinario rispetto a quello della Serie A. Dobbiamo incrementare il valore di ciò che abbiamo“.