“Sconfitta che fa male”: volti scurissimi in casa Milan

Stefano Pioli ha commentato la sconfitta di San Siro nel derby raccogliendo i cocci di un’altra serata amara

Ancora un ko per un Milan in piena crisi di gioco e soprattutto di risultati. La classifica inizia ad essere deficitaria e l’Inter grazie a Lautaro Martinez scappa via a +5 punti, complicando ulteriormente la situazione dei rossoneri.

Ad analizzare la serata ci ha pensato ai microfoni di ‘Dazn’ Stefano Pioli: “Volevamo avere un atteggiamento difensivo più compatto. Non abbiamo difeso male. Poi abbiamo fatto una gara più bassa e difficile e purtroppo ci siamo fatti trovare ancora una volta impreparati su palla inattiva. I ragazzi in settimana hanno lavorato con la giusta convinzione. Abbiamo creduto fossero le posizioni giuste da prendere. Non volevamo fare solo una gara difensiva ma è stato un nostro errore. Non abbiamo più distanze e solidità di prima. Dobbiamo fare meglio tante cose. Non si può rinunciare ad essere anche aggressivi. Bisogna anche vivere i momenti, essendo consapevoli di ciò che abbiamo fatto”.

LEAO – “Leao ha un grandissimo potenziale. La scelta di giocare con due attaccanti più vicini era per mettere in difficoltà l’Inter. Su di lui puntiamo tanto. Lo farei giocare dall’inizio? No, sono le scelte migliori per le posizioni che volevo prendere”. Infine Pioli nel rammarico prova anche a tracciare la strada per ripartire: “Le partite negative ci hanno tolto un po’ di fiducia e convinzione. C’è qualche giocatore assente, qualcuno non al pieno della propria condizione. Dobbiamo ripartire, è un’altra sconfitta che fa male. Stasera abbiamo ritrovato quella solidità che ci può consentire di tornare ai nostri livelli”.

Per quanto riguarda la dirigenza rossonera, i vari Maldini, Furlani e Massara sono entrati come di consueto nella zona degli spogliatoi, chiaramente con volti scurissimi dopo la sconfitta amara di questa sera.