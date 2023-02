“Impresentabile”: ‘cacciato’ durante Inter-Milan, è bufera

Un calciatore del Milan targato Stefano Pioli è finito nel mirino dei tifosi durante il primo tempo del derby contro l’Inter a San Siro

Il derby della Madonnina non è mai una gara come le altre. Non a caso anche stavolta c’è tantissima tensione, perché sia l’Inter che il Milan vogliono portarsi a casa i tre punti. Per i rossoneri vincere sarebbe molto importante, perchè potrebbe aiutare la squadra guidata da Stefano Pioli ad uscire dalla crisi in cui è piombata.

Ma nel primo tempo ad avere la meglio sono stati i cugini nerazzurri targati mister Simone Inzaghi. E va sottolineata, tra le altre cose, la prestazione tutt’altro che soddisfacente finora di Simon Kjaer. Il difensore – al minuto 34 della prima frazione di gioco – si è fatto anticipare di testa da Lautaro Martinez su un calcio d’angolo, con l’attaccante argentino che ha sbloccato il risultato portando in vantaggio la ‘Beneamata’.

Inter-Milan, tifosi infuriati con Kjaer: scoppia il caos

Una marcatura assolutamente da rivedere quella dell’ex Roma e adesso il ‘Diavolo’ ad inseguire l’Inter provando a ribaltare il punteggio.

I tifosi, dal canto loro, non hanno perdonato il centrale danese. Difatti, sono davvero numerosi i commenti polemici sui social nei suoi confronti e in tanti non vorrebbero più vederlo giocare. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi provenienti da Twitter.

Kjaer non può giocare a calcio — Tomoriano (@tomorienjoyer_) February 5, 2023

Come può giocare kjaer? È stato un grandissimo ma@ora anche basta — giannigerb (@giannigerb) February 5, 2023

Kjaer non impeccabile nella marcatura qua anche se e’ stato un bel goal #InterMilan — Nicola Bernini (@NicolaBernini) February 5, 2023

Internatelo kjaer…ex giocatore — Yonghong(PIO)LI (@topmilan6) February 5, 2023

Primo palo libero e Kjaer in ritardo ottimo — . (@michaelgscott0) February 5, 2023

Kjaer non si può definire giocatore professionista comunque — fra (@capolisaltato) February 5, 2023

Kjaer pare un pensionato — il Conte Negroni 19🏆 🇮🇹 (@conte_negroni) February 5, 2023

Kjaer dovrebbe impegnarsi meno ad urlare a tatarusanu e impegnarsi di più a difendere — Gino Rattuso (@iachinismo) February 5, 2023

Kjaer hai un piede nella fossa e ti ostini a giocare — il mancino di charles (@deketelerismo) February 5, 2023

5 minuti prima kjaer faceva le ‘carezze’ a lautaro per innervozirlo. Subito ripagato… — Kappa Vision (@KappaVision) February 5, 2023