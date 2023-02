Derby a rischio: “Attenzione, così non si gioca”

Grande attesa per il derby di Milano, ma è a rischio la supersfida tra Inter e Milan

Una gara attesissima, un match che si preannuncia fondamentale, sia per l’Inter che per il Milan. L’Italia e il mondo guardano a Milano: stasera alle 20.45 è infatti in programma il derby Inter-Milan.

San Siro è pronto e i tifosi attendono con ansia di poter vedere uno dei match più importanti dell’anno. Rischia però di esserci un piccolo problema tecnico. Internet Tim non va e in queste ore, in Italia, l’internet down dei gestori Tim vede migliaia di segnalazioni di malfunzionamenti, al punto che l’hashtag #timdown finito in tendenza su Twitter. Nella maggior parte dei casi la maggior parte dei problemi sono relativi alla linea fissa, mentre la linea mobile riscontra casi, anche se rari, di totale blackout. Le segnalazioni sembrano provenire soprattutto dalle grandi città.

Inter-Milan, Tim down: utenti preoccupati

E la situazione riguarda molti tifosi, che attraverso Twitter non hanno nascosto la propria preoccupazione in merito a quella che è la situazione.

Sia i supporters rossoneri che quelli nerazzurri sperano che la situazione possa prontamente essere risolta e che non si verifichino problemi nel corso della trasmissione della partita. La stessa ‘DAZN’ ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle trasmissioni:

“Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli”.

@TIM_Official dovrebbe avere la decenza di ripristinare il normale funzionamento della connessione entro le 20.45 , a loro rischio e pericolo.#InterMilan #DerbyMilano #Timdown — p_pellons (@peppe_pellone) February 5, 2023

Stasera c'è il derby #InterMilan su #dazn e io ho la Tim 🥶🥶🥶 — savixa (@savixa3) February 5, 2023

Ciao Tim.

Non facciamo scherzi.

Oggi c’è il derby… eh! Mannagg a mort 😅 #TimDown #InterMilan — Raffaele Bottone (@ilSolitoMute) February 5, 2023

@TIM_Official vedete di risolvere per stasera alle 20. Già c'è @DAZN_IT che è sempre un' incognita non vi ci mettete pure voi…#InterMilan #timdown — Fèr23𓆙 (@LorenzoFer23) February 5, 2023