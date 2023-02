HIGHLIGHTS | Lautaro abbatte Pioli: il derby è nerazzurro

I riflettori di San Siro si sono accesi sul derby tra Inter e Milan, delicatissimo per il momento soprattutto dei rossoneri. A trionfare sono però i nerazzurri trascinati da Lautaro Martinez

Dopo il derby di Supercoppa Italia delle scorse settimane, Inter e Milan si sono nuovamente scontrate questa sera ma in campionato e nella cornice casalinga di San Siro. Nell’ultima circostanza di coppa era stata netta la vittoria della truppa di Inzaghi.

Pioli prova a mischiare le carte con un cambio di modulo che però non sortisce gli effetti sperati. Sono infatti Lautaro e soci a partire meglio, con un primo tempo di grande impatto ed un inizio che porta l’argentino a colpire pericolosamente per ben due volte in pochi minuti. Prima ci mette la mano Tatarusanu, e nella seconda circostanza sono i centimetri ad impedire al ‘Toro’ di trovare il gol. L’appuntamento con la rete è solo rinviato al 35′ quando Lautaro trova la rete del vantaggio di testa su calcio d’angolo.

Inter-Milan, Pioli crolla ancora: basta Lautaro

Con l’avvento della ripresa Pioli prova a smuovere la squadra a suon di cambi ma è ancora l’Inter a controllare e avere le chance migliori sfiorando in diverse situazioni il raddoppio sia col solito Lautaro che con un redivivo Lukaku, fermato nel recupero solo da Tatarusanu. Secondo derby di fila vinto per i nerazzurri che allungano sui rivali in classifica.

Inter-Milan 1-0, il tabellino

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu (dal 44′ st Gagliardini), Mkhitaryan (dal 26′ st Brozovic), Dimarco (dal 26′ st Gosens); Martínez, Džeko (dal 26′ st Lukaku). A disposizione.: Cordaz, Handanovič; D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Bellanova, Brozović, Carboni, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (3-5-2): Tătăruşanu; Kalulu, Kjær (dal 40′ st Rebic), Gabbia (dal 26′ st Thiaw); Calabria (dall’80 st Saelemaekers), Messias (dal 1′ st Brahim Diaz), Tonali, Krunić, Hernández; Giroud, Origi (dall’8′ st Leao). A disposizione: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx; De Ketelaere. Allenatore: Pioli.

Reti: al 34′ Lautaro

Ammonizioni: Kalulu, Gabbia, Leao, Mkhytarian, Acerbi, Giroud

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio* 38, Milan 38, Atalanta 38, Torino 30, Udinese e Bologna 29, Empoli 26, Monza* 25, Fiorentina 24; *Juventus**, Lecce e Sassuolo 23; Salernitana* 21, Spezia 18, Verona* 13, Sampdoria* 9, Cremonese 8.

* una partita in meno

** 15 punti di penalizzazione