DIRETTA Serie A, Spezia-Napoli | Le formazioni ufficiali! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra lo Spezia di Gotti ed il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli capolista è di scena sul campo dello Spezia nel lunch match domenicale valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Da un lato gli azzurri di Luciano Spalletti vanno a caccia della quinta vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma per mettere un altro mattoncino sul terzo scudetto della loro storia e portarsi a +16 sull’Inter impegnata stasera nel derby contro il Milan. Dall’altro i bianconeri di Luca Gotti, privi dello squalificato Gyasi oltre che di otto giocatori infortunati, sognano il colpaccio dopo le sconfitte contro Roma e Bologna per allontanarsi dal Verona terzultimo in classifica. All’andata i partenopei si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Raspadori tra le proteste dei liguri per un presunto fallo da rigore su Kiwior. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra Spezia e Napoli in tempo reale.

Formazioni ufficiali Spezia-Napoli

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: