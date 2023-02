Zidane è pronto a firmare: si fa a una sola condizione

Zidane può firmare a breve con un club, ma ha chiesto una unica condizione: l’acquisto di un calciatore

La Juventus resta in una situazione complicata di classifica, ma soprattutto per quanto riguarda il futuro. I quindici punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello sono stati un duro colpo, soprattutto perché escludono i bianconeri dall’Europa del prossimo anno. Anche se, sulla carta, il Collegio di Garanzia del Coni potrebbe ancora eliminarli.

In ogni caso la squadra di Allegri potrebbe incappare in una nuova penalizzazione in classifica, si parla di 20 punti che quindi non è ancora detto debbano essere aggiunti a quelli attuali. Un rebus totale, con la Serie B che diventa uno spettro reale da scongiurare in tutti i modi. Detto questo, la Juventus resta una società gloriosa, dalla mentalità vincente, e niente è da escludere, anche clamorose rimonte per evitare la retrocessione. E il prossimo anno la società sarebbe pronta a ripartire per tornare subito in auge. Con l’eventuale ‘libertà’ di non partecipare alle coppe e poter snellire la rosa. Risorse poche, ma appeal tanto. Ovviamente tutti sono in discussione, Allegri e Cherubini compresi, con qualche suggestione che ormai balena da tempo nella testa dei tifosi juventini. Il nome risponde a quello di Zinedine Zidane.

Zidane vuole Dembele: così può firmare

Una premessa è doverosa. Allo stato attuale immaginare Zidane sulla panchina della Juventus, soprattutto per una questione di costi, presupponendo che i bianconeri restino in Serie A. Poi c’è però anche il fortissimo legame tra Zizou e la Vecchia Signora, la poca propensione ad andare in Premier League così come in Bundesliga. E il PSG che resta una rivale del ‘suo’ Marsiglia. Con il rinnovo di Deschamps, le opzioni sono relative.

Tra l’altro il manager pluricampione d’Europa pretenderebbe controllo totale della parte sportiva. E in casa Juve, soprattutto con la probabile rivoluzione, di sicuro l’avrebbe. Secondo ‘Marca’, tra l’altro, un’altra delle condizioni che Zidane metterebbe per firmare con un club è l’acquisto di un suo pupillo. Si tratta di Ousmane Dembele, attaccante francese del Barcellona per cui il tecnico stravede. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ai blaugrana bisognerebbe comunque pagare il cartellino, in maniera comunque non eccessiva.

E Zidane sicuramente avrebbe le sue carte per spingere il giocatore a forzare la mano col suo club. La Juventus potrebbe costruire da capo o quasi, ripartire dai giovani, vendere qualche pezzo pregiato e reinvestire in maniera intelligente. Certo, parliamo di suggestioni, fantasie, scenari, soprattutto con la situazione Juve. In Italia anche il Milan ha una situazione in divenire in panchina con Pioli, visto che l’annata sta assumendo contorni complicati. Vedere in Zidane in rossonero di certo sarebbe un colpaccio clamoroso. In ogni caso, ad ora, la destinazione più probabile pare il PSG.