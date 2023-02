Irrompe l’Atletico: contatti avviati, la Juventus gli dice addio

Irrompe sulla scena l’Atletico Madrid: già avviati i contatti con l’agente per l’arrivo la prossima estate, la Juventus gli dice addio

Dopo la vittoria in coppa Italia, la Juventus tornerà in campo martedì contro la Salernitana. Uno scontro diretto, come affermato da Allegri che non vuole che si ripetano prestazioni come quella contro il Monza.

Non semplice considerati i 15 punti di penalizzazioni e la possibilità che ulteriori sanzioni vengano comminate al club nelle altre indagini in corso. Una situazione che rischia di aver ripercussioni importanti sul futuro della squadra bianconero che potrebbe ritrovarsi fuori dalle coppe, se non addirittura in Serie B come paventato da qualcuno. Bisognerà attendere per scoprire quel che accadrà e questo non agevola certo la programmazione.

Anzi, c’è il rischio concreto che diversi big chiedano la cessione se la situazione dovesse precipitare. Ovvio quindi che anche sul fronte acquisti le cose non siano semplici ed allora alcune occasioni potrebbero sfumare proprio a causa della necessità di aspettare i passi della giustizia sportiva. Occhio allora a quel che accade sul fronte Madrid dove l’Atletico si sta già muovendo.

Calciomercato Juventus, l’Atletico prova il colpo Kante

Anche i Colchoneros non vivono una stagione da ricordare e il futuro è tutto da scrivere con il possibile addio di Simeone. Al contrario della Juventus però, l’Atletico Madrid ha la possibilità di muoversi in anticipo per rilanciarsi e, stando a quanto riferito da ‘fichajes.net’, i dirigenti lo stanno già facendo.

Si legge in questo modo i contatti già avuti con gli agente di N’Golo Kante: il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Chelsea, può arrivare a zero e l’Atletico non vuole farsi scappare questa occasione. Ecco allora i primi sondaggio con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Accostato anche alla Juventus, l’ex Leicester sembrerebbe intenzionato a prendersi tutto il tempo necessario prima di effettuare la scelta sul futuro. Ecco allora la volontà di attendere la prossima estate per decidere quale progetto sposare. Intanto per da Madrid sono stati avviati i contatti: l’Atletico vuole Kante e per la Juventus il rischio di arrivare tardi sulla possibile occasione è concreto.