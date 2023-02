Inter-Juve, la confessione che spariglia le carte: si libera gratis

Calciomercato Inter e Juventus, l’intrigo si infittisce: possibile affare a zero, le ultime dalla Germania.

Uno dei problemi riscontrati dalla Juventus nelle ultime stagioni è stato riscontrato soprattutto sulle corsie laterali, vera e propria spada di Damocle della compagine di Allegri. Con Cuadrado ormai lontano parente di quel calciatore esplosivo ammirato qualche anno fa ed un Alex Sandro al quale non dovrebbe essere rinnovato il contratto in scadenza nel 2023, si impongono serie valutazioni nel quartier generale bianconero.

Non è un caso che alla “Vecchia Signora” siano stati accostati nelle ultime settimane diversi esterni. Per la fascia destra, dove il sogno (quasi) irrealizzabile continua ad essere Fresneda ma anche sull’out mancino. Grimaldo è il primo nome sulla lista dei desideri degli uomini mercato bianconeri ma non sono esclusi colpi di scena. Il terzino spagnolo, infatti, ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Per l’iberico, tra le altre, ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche l’Inter, che ancora deve sciogliere in modo definitiva la grana Gosens. E chissà che non possano crearsi le premesse per un nuovo derby d’Italia sul mercato per un altro esterno di piede mancino.

Calciomercato Inter e Juve, Dortmund su Bensabaini: spunta una confessione

Stiamo parlando di Ramy Bensebaini, legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. L’algerino è un profilo monitorato con una certa attenzione dalla Juventus e dall’Inter, ma non solo. Il classe ’95 fa gola anche al Borussia Dortmund, che si appresta a dire addio a Raphael Guerreiro. I gialloneri sembrano essere in pole per l’acquisto dell’esterno mancino, anche se il Mönchengladbach non ha rinunciato alla possibilità di mettere le mani sull’ex Rennes.

La situazione è da monitorare con estrema attenzione, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Germania. Come riferito da RUHR24.de, infatti, Bensebaini avrebbe già confessato ai suoi compagni di squadra la possibilità di approdare in un nuovo club. L’opzione Dortmund si sta surriscaldando con il passare delle ore, con i gialloneri che da tempo fiutano l’affare. L’ipotesi Serie A, comunque, non è da escludere a priori. Come evidenziato da Asromalive.it, infatti, sulle tracce di Bensebaini c’è anche la Roma, nell’ottica di un eventuale sostituto di Spinazzola.