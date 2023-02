Inter-Milan UFFICIALE, infortunio in attacco: salta il derby

Tegola in vista del derby Inter-Milan, la notizia è ufficiale: infortunio in attacco e niente sfida di San Siro

Due squadre che arrivano al derby in condizioni fisiche e mentali diametralmente opposte. L’Inter, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana proprio contro il Milan, ha toppato solamente la sfida interna contro l’Empoli tra le gare fin qui disputate nel nuovo anno. I rossoneri, invece, sono reduci da sonori e roboanti sconfitte e paiono in caduta libera.

Milan che non avrà a disposizione diversi giocatori, su tutti Tomori e Maignan, oltre ad Ibrahimovic, che però si è rivisto a Milanello insieme ai compagni. Le brutte notizie però riguardano anche l’ambiente Inter. In particolare Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa nella sfida di domani sera a San Siro. Il giocatore argentino non sarà infatti a disposizione del tecnico piacentino. Per l’attaccante di tratta di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana dopo gli opportuni accertamenti.

Inter-Milan, Inzaghi costretto a rinunciare a Correa

Con l’infortunio dell’argentino, Inzaghi potrà quindi contare in attacco su Dzeko, Lautaro Martinez e Lukaku. L’argentino è certo di una maglia da titolare, mentre il bosniaco sembra essere favorito sull’altro compagno di reparto.

Le condizioni di Lukaku non sembrano essere certamente brillanti, al contrario di Dzeko e appare molto probabile quindi che il centravanti belga possa entrare a partita in corso. Una carta preziosa quindi che Inzaghi non potrà avere a disposizione. Il tecnico recupera però Brozovic (partirà dalla panchina) e potrebbe concedere una maglia da titolare a Skriniar. Lo slovacco è in ballottaggio con Darmian. Certa la presenza in campo dell’ex Parma, da stabilire se come braccetto di destra o come esterno di destra. Nel primo caso giocherà esterno Dumfries, nel secondo, appunto, Skriniar.