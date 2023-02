DIRETTA Serie A: Sassuolo-Atalanta 0-0 Si parte LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sassuolo-Atalanta, gara della ventunesima giornata di Serie A

Reduce dalla roboante impresa in casa del Milan, il Sassuolo va a caccia di conferme in uno dei tre anticipi della ventunesima giornata di Serie A. Dopo due sconfitte consecutive al ‘Mapei. Stadium’, i neroverdi ospitano una delle squadre più in forma del campionato: l’Atalanta.

Senza gli infortunati Pinamonti e Toljan, Alessio Dionisi ha avuto tutta la settimana per preparare il match, mentre l’undici allenato da Gian Piero Gasperini è reduce dalle fatiche di Coppa Italia di martedì. L’eliminazione per mano dell’Inter ha fatto sfumare il primo obiettivo stagionale e i bergamaschi sono chiamati ad una reazione immediata per continuare la rincorsa alla qualificazione in Champions League.

Per quanto riguarda gli ultimi scontri diretti a Reggio Emilia, dopo tre pesanti sconfitte (13 gol subiti e 3 realizzati), negli ultimi due anni i neroverdi hanno conquistato un pareggio e una vittoria. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del ‘Mapei Stadium’.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta

SASSUOLO (4-4-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, M.Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Dionisi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Lookman; Højlund. Allenatore: Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53, Inter 40, Roma* 39, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Udinese 29, Torino 27, Empoli* 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** e Lecce* 23, Salernitana 21, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese* 8.

* una partita in più

** 15 punti di penalizzazione