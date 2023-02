Milan, adesso rischiano anche gli ‘intoccabili’: Ancelotti all’assalto

Il Milan alle prese con un periodo di crisi preoccupante anche in prospettiva: il Real Madrid mette gli occhi su un big ‘intoccabile’

Vigilia di campionato delicatissima per il Milan, che domani disputerà il derby con l’Inter in una situazione molto complessa. I rossoneri vengono da un mese di gennaio horror, in cui dopo la vittoria con la Salernitana hanno raccolto solo due pari e ben quattro sconfitte.

I campanelli d’allarme sollevati soprattutto dalle ultime tre sconfitte, quelle con l’Inter in Supercoppa e quelli con Lazio e Sassuolo in campionato, hanno fatto piuttosto rumore. In queste ultime tre gare, un bilancio disastroso, con soli due gol segnati e ben dodici subiti, riuscendo nell’impresa, ogni volta, di peggiorare la prestazione precedente. La squadra di Pioli deve imprimere un netto cambio di rotta. Se lo scudetto, vista l’andatura del Napoli, appare ormai un miraggio, i rossoneri devono necessariamente invertire il trend per non mettere a repentaglio il piazzamento Champions, con una corsa ora come ora apertissima con Lazio, Atalanta e Roma. Non entrare tra le prime quattro in classifica sarebbe estremamente problematico per il futuro del club, che, improntato com’è alla sostenibilità, senza gli introiti della principale competizione continentale potrebbe essere costretto ad addii particolarmente pesanti. Con anche gli ‘intoccabili’ o presunti tali che potrebbero essere a rischio.

Milan, il Real Madrid mette gli occhi su Tonali

In particolare, arrivano sirene dalla Spagna che riferiscono dell’interessamento del Real Madrid per Sandro Tonali.

La testata ‘ABC’, confermando le anticipazioni di Calciomercatoweb.it sul nome di Tonali presente nella lista dei ‘Blancos’, spiega che il Real dovrà provvedere al rinnovamento della linea mediana, per i sopraggiunti limiti di età di Kroos e Modric. Con Camavinga e Tchouameni, è un processo che è già cominciato, ma non si è ancora concluso. Manca ancora qualche tassello e, venuto meno Enzo Fernandez finito al Chelsea, il nome principale per Ancelotti sarebbe quello di Jude Bellingham. Qualora non si riuscisse ad arrivare all’inglese, sarebbe proprio Tonali il prescelto dal tecnico emiliano. In Spagna sono consapevoli del fatto che il Milan, per il suo centrocampista, alzerebbe un muro elevato, ma il Real potrebbe ugualmente tentare il forcing.