Priorità Neymar: intreccio con Milan e Napoli

Il Paris Saint Germain potrebbe guardare anche in Serie A per il futuro del proprio attacco stellare. La missione parigina riguarda l’erede di Neymar

L’obiettivo stagionale del Paris Saint Germain delle stelle è chiarissimo: vincere quella Champions League tanto desiderata e finora mai arrivata. La compagine di Galtier dovrà anche fare a meno di Kylian Mbappe per la gara d’andata degli ottavi di finale.

Visto il recente infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato, in cui peraltro ha sbagliato due volte un calcio di rigore, il classe 1998 transalpino resterà ai box per circa tre settimane. Una potenziale perdita importante nonostante l’attacco del PSG possa vantare ancora campionissimi del calibro di Leo Messi e Neymar. Proprio quest’ultimo è tra quelli col futuro più incerto in vista delle prossime sessioni. Il rendimento di quest’anno del brasiliano è straordinario con ben 17 gol e 15 assist tra tutte le competizioni, ma in casa Paris si fanno attente riflessioni.

Calciomercato, il PSG cerca il dopo Neymar: spuntano anche Leao e Osimhen

Secondo quanto riferito dal profilo Twitter ‘EsamB2Back’ la massima priorità di Luis Campos al PSG per la prossima estate è proprio la partenza di Neymar. Un addio, che visti età e ingaggio del fenomeno brasiliano consentirebbe di ringiovanire e ridimensionare leggermente i costi.

La stessa fonte sottolinea anche come con l’eventuale cessione di Neymar a Parigi potrebbe arrivare un attaccante giovane e dinamico. Le tre opzioni preferite sono Marcus Rashford dello United, Rafael Leao del Milan e Victor Osimhen che sta incantando a Napoli. Per ciò che concerne il rossonero il club è anche al lavoro su un rinnovo complesso. Al netto di tutto resta la reciproca volontà di andare avanti insieme e la fiducia che tutto possa avere anche un lieto fine, fermo restando le difficoltà vigenti ed il possibile fiato sul collo di altri club, come propri il Paris. Caratteristiche anche tecnico tattiche diverse per Rashford, Leao e Osimhen, accomunati però da velocità, esplosività e giovinezza utile a sopperire all’eventuale addio di Neymar.