Ribaltone improvviso: ecco Zidane con Dembele

L’allenatore francese è pronto a tornare in panchina a quasi due anni dall’ultima avventura vissuta al Real Madrid

La lunga assenza di Zinedine Zidane dai campi di gioco sta per terminare. Il tecnico, infatti, potrebbe presto ricominciare una nuova stimolante esperienza in panchina. Dopo aver lasciato per la seconda volta il Real Madrid nell’estate 2021, consegnandolo nelle mani di Carlo Ancelotti, il francese non ha più allenato.

Una lunga astinenza che negli ultimi mesi diversi top club hanno cercato di interrompere, incontrando però il muro dello stesso Zidane. Ma non solo, perché dopo il Mondiale di Qatar dello scorso dicembre, sono state molteplici anche le federazioni che lo hanno avvicinato. Tra queste, rimane ancora in gioco il Brasile, mentre la nazionale francese ha smentito qualsiasi tipo di voce riconfermando ufficialmente Didier Deschamps come commissario tecnico.

Ciò non esclude comunque un ritorno del tecnico nel paese d’origine. A tentare Zidane nei prossimi mesi, stando a quanto riportato in Francia da ‘Le 10 Sport’, potrebbero essere i milioni del Paris Saint Germain. Il futuro di Galtier, che in questo momento si ritrova al comando della Ligue 1, sarà legato soprattutto al rendimento europeo. In caso di fallimento in Champions League, il club procederà con molta probabilità ad un nuovo cambio in panchina.

Calciomercato Juve, si allontana Zidane: il Psg ci riprova

Non è la prima volta che il club parigino tenta di convincere Zinedine Zidane ad accettare la guida della propria squadra.

Questa volta, però, potrebbe essere quella buona. Innanzitutto perché risulta difficile pensare che per il terzo anno consecutivo l’allenatore francese abbia intenzione di ricominciare una nuova stagione senza panchina, ma anche perché il suo ingaggio nella capitale verrebbe accompagnato da un maxi acquisto richiesto dallo stesso Zidane.

Il profilo in questione è quello di Ousmane Dembele, esterno del Barcellona in scadenza di contratto nel giugno 2024. Secondo le ultime notizie circolate in Spagna, il club blaugrana starebbe già trattando un ulteriore rinnovo del francese, ma dinnanzi ad una chiamata così importante potrebbe cedere alle lusinghe di un tecnico convincente come Zidane.