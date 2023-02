Irrompe Guardiola, addio definitivo alla Juventus

Irrompe il Manchester City di Guardiola in vista del prossimo calciomercato estivo. Così la Juventus è definitivamente tagliata fuori

Riparte da Salerno la rincorsa in campionato della Juventus di Massimiliano Allegri, dopo l’accesso alle semifinali di Coppa Italia nel match vinto contro la Lazio.

Tra campo e vicende societarie, ed extra-campo, il calciomercato invernale è passato in secondo piano per il club bianconero. Al momento sono infatti in stand-by anche le trattative per i rinnovi dei big, Rabiot e Di Maria su tutti, e ovviamente congelati anche tutti gli obiettivi in entrata. In cima alla lista c’è Mac Allister, il centrocampista argentino campione del mondo di proprietà del Brighton di De Zerbi. Il club inglese è riuscito a trattenere il giocatore nella sessione invernale: “Siamo felici per lui. Per noi è un giocatore molto importante. Meglio giocare con lui che senza lui. I festeggiamenti della squadra al suo ritorno sono stati fantastici. Ci ho parlato un’ora prima della conferenza con lui. Sono felice se vuole rimanere con noi fino alla fine della stagione. Sarebbe meglio per noi ma anche per lui, cambiare a gennaio può essere un problema”.

Mac Allister, dal canto suo, si è invece detto entusiasta dopo l’arrivo di De Zerbi: “Noi del Brighton vogliamo continuare su questa strada: nei primi giorni della gestione di Roberto abbiamo fatto fatica a trovare il tipo di gioco che ci chiedeva, ma ora stiamo assimilando totalmente i suoi dettami e tutta l’Inghilterra, anzi tutta Europa ha capito che siamo una squadra che gioca un gran bel fútbol e che abbiamo idee interessanti. Affrontarci non è facile nemmeno per le squadre che stanno lassù, nei piani alti della Premier League“. E proprio dai piani alti della Premier potrebbe arrivare l’assalto estivo al giocatore.

Calciomercato Juventus, il Manchester City punta Mac Allister

Un’altra big di Premier avrebbe messo gli occhi sull’argentino, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

Come riportato da ‘Fichajes.net’, il Manchester City pensa già alla successione di Ikay Gundogan, che è in scadenza, e Guardiola avrebbe messo gli occhi su Mac Allister. Il centrocampista argentino sarebbe così finito in cima alla lista dei Citizens in vista della prossima estate. Anche la Juventus è già avvisata.