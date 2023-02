Incubo retrocessione: UFFICIALE, via allenatore e direttore sportivo

L’ultima sconfitta fa andare su tutte le furie il presidente che prende provvedimenti immediati: esonerati allenatore e direttore sportivo

Ultima sconfitta fatale. Crisi senza fine, pericolo retrocessione incombente ed allora il presidente prende provvedimenti drastici: via l’allenatore e il direttore sportivo. Doppio esonero deciso dal patron del Benevento Oreste Vigorito dopo il ko interno dei sanniti contro il Venezia. L’1-2 ha fatto scattare la contestazione dei tifosi che già la scorsa settimana avevano fatto sentire il loro dissenso.

Del resto i risultati sono davvero preoccupanti: il Benevento non vince dall’11 dicembre 2022 e nelle ultime sei partite ha raccolto appena due punti con quattro sconfitte totali di cui tre consecutive. Da qui la decisione di Vigorito: via Fabio Cannavaro, con il suo vice e fratello Paolo, esonerato anche il direttore sportivo Pasquale Foggia, l’ispiratore della scelta di affidare la panchina all’ex difensore campione del mondo. Una scelta che si è rivelata infelice visto che la squadra giallorossa è penultima in classifica con ventitré punti in altrettante partite disputate.

Benevento, UFFICIALE: esonerati Cannavaro e Foggia

Un bottino che fa allarmare e che ha spinto Vigorito al cambio della guardia. Via Cannavaro e Foggia e squadra affidata, almeno momentaneamente, al tecnico della Primavera Gennaro Scarlato.

Ora la società valutare le prossime mosse andando alla ricerca di un allenatore che garantisca i punti necessari per evitare l’incubo della retrocessione in Serie B. E dire che era stato lo stesso Vigorito a dire no alle dimissioni presentate da Cannavaro dopo il ko contro il Como. I risultati da allora non sono cambiati, le idee del patron del Benevento sì e da qui è arrivata la decisione: via il tecnico, via il direttore sportivo che lo aveva voluto. Se sarà sufficiente per salvarsi, lo dirà il campo nelle prossime settimane.