Roma, esclusione a sorpresa dalla lista UEFA: il motivo

Roma, i giallorossi sono stati costretti a rimuovere un calciatore dalla lista UEFA:ecco cosa è successo.

Dopo il tonfo in Coppa Italia contro la Cremonese, la Roma di José Mourinho dovrà immediatamente riattaccare la spina per evitare cali di concentrazione e continuare a lanciare la propria rincorsa in campionato.

I giallorossi sono attesi da impegni in rapida successione a stretto giro di posta, tra campionato ed Europa League. A tal fine si segnala un primo colpo di scena. I capitolini, infatti, sono stati costretti a rimuovere Ola Solbakken dalla Lista Uefa a causa del superamento del limite in termini di costi imposto dal Fair Play Finanziario. Il tutto si è materializzato dopo che l’UEFA aveva avvisato i giallorossi con un apposito comunicato diramato sul proprio sito ufficiale: “Per la stagione 2022/23 AS Roma e İstanbul Başakşehir FK hanno accettato specifiche restrizioni sportive sui giocatori appena trasferiti che possono includere nella loro lista A ai fini della partecipazione alle competizioni UEFA per club.

Per questo specifico motivo, la Lista A presentata da AS Roma e İstanbul Başakşehir FK entro la scadenza di ieri deve essere sottoposta a specifici controlli da parte dell’Organo di Controllo Finanziario del Club e la loro pubblicazione è rinviata fino al termine di tali controlli.”

Roma, Solbakken farà parte della Lista Uefa: ecco perché

A quel punto la Roma è stata costretta ad operare una scelta. I giallorossi, infatti, avrebbero potuto tagliare soltanto uno dei tre nuovi acquisti. La scelta, alla fine, è ricaduta su Solbakken dal momento che il difensore centrale era un’esigenza di mercato palesata già da tempo, con Wijnaldum che invece rappresenta un valore aggiunto importante.

L’apporto dell’olandese in termini di esperienza, infatti, può rivelarsi decisivo con il passare delle settimane. A farne le spese, dunque, è stato proprio Ola Solbakken, il cui nome è stato depennato dalla Lista Uefa.