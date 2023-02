Futuro Pogba, il medico si espone: “E’ quello l’indicatore”

A Calciomercato.it su Tv Play è intervenuto il dottor Fabrizio Tencone, direttore Isokinetic Torino ed ex medico sociale della Juventus

Ancora fuori causa. Paul Pogba ha saltato anche i quarti di finale di coppa Italia contro la Lazio. Un problema muscolare lo ha tenuto fuori causa e le parole di Allegri hanno sollevato dubbi sul futuro in bianconero del centrocampista francese.

Il tecnico della Juventus ha parlato di 2-3 mesi per rivederlo al top che porterebbe Pogba a dare il suo pieno apporto alla squadra soltanto per pochi mesi. Da qui le notizie sulle riflessioni da parte della società sul futuro del centrocampista francese. Per parlare proprio della condizione fisica di Pogba a Calciomercato.it su Tv Play è intervenuto il dottore Fabrizio Tencone, ex medico sociale della Juventus e attuale direttore di Isokinetic Torino. Il medico afferma: “Le recenti questioni le ho seguite solo tramite rumors. Fisicamente, nelle ultime stagioni ha dimostrato una continuità non elevatissima. Conosco bene i colleghi della Juventus: prima di dare l’ok al suo acquisto hanno valutato tutto. Evidentemente le sue caratteristiche permettevano l’ok. Posso immaginare che l’infortunio al menisco abbia fatto iniziare tutto ciò che è successo dopo: si è rotto un equilibrio che non era stabilissimo”.

Sul nuovo stop, Tencone afferma: “Normale non è, altrimenti sarebbe in campo. Si tratta di capire di cosa si tratta. Si parla di affaticamento che è un problema di pochi giorni. Allegri però ha detto che tornerà in forma tra alcuni mesi e quindi si potrebbe ipotizzare un infortunio più serio. Da quel che leggo, è un infortunio minore, un sovraccarico muscolare che ci sta quando si riprende ad alta intensità. Credo si tratti di una complicanza minore: da quanto ne so, non c’è nulla di serio”.

Juventus, futuro Pogba: parla Tencone a Play TV

L’ex medico sociale dei bianconeri continua a parlare di Pogba anche in ottica futura.

“Servirebbero informazioni precise su situazione muscolare e ginocchio. E’ l’articolazione da studiare attentamente. Il giudizio positivo o negativo lo darei in base alle condizioni del ginocchio: è quello l’indicatore. Dovendo dare una risposta sul futuro alla società da medico, controllerei soprattutto il ginocchio”.

Infine, Tencone ha commentato anche le parole di Dino Baggio sul doping: “Si tratta di un argomento delicato. L’atleta è giusta che sappia cosa gli viene proposto dal medico. Deve avere una consapevolezza elevata. E’ importante che un calciatore chieda spiegazioni. I farmaci che cita Baggio non sono pericolosi”.