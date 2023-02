Milan e Juve in crisi, l’ex Inter infierisce: “Sto godendo”

A ridosso del derby di Milano, le dichiarazioni dell’ex calciatore nerazzurro accendono la rivalità tra i due club

Dopo il successo incassato nella finalissima di Supercoppa Italiana dello scorso 18 gennaio, l’Inter si appresta ad affrontare nuovamente il Milan nel derby di campionato in programma domenica sera alle 20.45. Una sfida alla quale le due squadre arrivano reduci da momenti diametralmente opposti.

La formazione di Simone Inzaghi, dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A contro la Cremonese, lo scorso martedì ha pure eliminato l’Atalanta in Coppa Italia con una prestazione convincente sotto ogni aspetto. Per quanto riguarda i rossoneri, invece, il nuovo anno non si è certo aperto nel migliore dei modi. Stefano Pioli sta infatti attraversando il periodo senz’altro più complicato da quando siede sulla panchina del Milan.

Del match di domenica sera, quest’oggi ha parlato l’ex interista Jurgen Klinsmann ai microfoni di ‘Apericalcio’ su ‘Top Calcio 24’, ribadendo un concetto chiave che accomuna ogni stracittadina: “Il derby bisogna vincerlo perché conta tantissimo. Una partita speciale per i tifosi come me, ma anche per i giocatori in campo”.

Inter-Milan, Klinsmann attacca i rossoneri: “Mi godo le loro difficoltà”

Klinsmann ha ammesso di essere rimasto particolarmente attaccato ai colori nerazzurri come un vero tifoso.

Da grande fan, dunque, sta seguendo con molta attenzione la squadra di Inzaghi: “A me piace come gioca l’Inter, ma in campionato ormai credo sia tardi e che nessuno possa fermare il Napoli. La mia speranza è che possa essere un anno speciale in Champions League per i nerazzurri. Credo possa fare bene perché la rosa è eccezionale e ha già dimostrato di giocarsela con le grandi squadre in Europa. Mi aspetto almeno la semifinale, penso possa arrivarci. Poi non dimentico la Coppa Italia, che sarà meno prestigiosa ma è comunque un trofeo”.

Infine, la stoccata dell’ex attaccante al momento di difficoltà che Milan e Juve stanno attraversando: “Da interista mi godo il momento difficoltà di Milan e Juventus, come ogni tifoso. Certo il crollo del Milan è inspiegabile perché stava andando molto bene e nessuno si aspettava che perdesse così tante partite e in malo modo. Non so cosa sia successo”.