Milan e Roma, Aouar ad un passo: accordo raggiunto

Houssem Aouar sempre più in uscita dal Lione e nel mirino di Milan e Roma: l’affare è ormai ad un passo

Un rapporto ormai deteriorato e due strade che sembrano destinate a separarsi a fine stagione. Il contratto di Houssem Aouar con il Lione scadrà a fine giugno, ma il centrocampista francese sembra essere sempre più destinato a lasciare il club a parametro zero.

Aouar, fino a pochi anni fa punto fermo della società francese, sotto la gestione Bosz ha perso il posto da titolare. Poco è servito il cambio in panchina con l’arrivo di Laurent Blanc. Il tecnico francese ha cercato di mediare e di rimettere Aouar al centro del progetto Lione, ma il rapporto tra la piazza e il giocatore appare ormai logoro. Da qui il susseguirsi di voci di mercato di una possibile partenza a zero del giocatore di origini algerine.

Milan e Roma, Aouar si allontana in direzione Real Betis

Tra le squadre più interessate al giocatore ci sono anche Milan e Roma. Il nome del classe 1998 è stato accostato sia ai rossoneri che ai giallorossi, ma alla fine sembra destinato a spuntarla il Real Betis.

Come sottolinea ‘Estadio Deportivo’, il club andaluso ha già presentato un’offerta al giocatore da 2,5 milioni di euro annui di stipendio. L’obiettivo degli spagnoli è agire come fatto in passato per Fekir e Luiz Felipe. E il tentativo di giocare d’anticipo sarebbe stato fondamentale per concretizzare l’affare, che ancora non è chiuso, ma che sembra essere ben indirizzato. In Spagna sottolineano come il fratello del giocatore abbia ottimi rapporti con i club italiani, ma il Betis resta in netto vantaggio. Aouar avrebbe inoltre parlato più volte con l’amico Fekir: il fratello del giocatore si sarebbe incontrato con i familiari dell’attuale numero 8 biancoverde e avrebbero già visitato la città e lo stadio. Un ulteriore tassello che può quindi portare alla chiusura della trattativa, con buona pace di Milan e Roma. L’affare, come detto, non è chiuso definitivamente, ma per giallorossi e rossoneri sembra farsi durissima la possibilità di ingaggiare il franco-algerino, giocatore apprezzato sia da Pioli che da Mourinho, a costo zero la prossima estate.