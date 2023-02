Dall’Inter al Milan, confessione in diretta: “Accordo”

Le parole dell’agente e intermediario a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play: “La firma non dipende da lui”

Dall’Inter al Milan. Nerazzurro mancato, decisivo poi in maglia rossonera. Un membro importante del suo entourage è intervenuto a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play rilasciando dichiarazioni non banali sul passato, sul presente e sul futuro del calciatore.

“Abbiamo visto la difficoltà tra il management amministrativo e sportivo. Gli extrafondi hanno determinato anche nel caso Zaniolo che il Milan non è riuscito a prendere il giocatore che il management voleva. Si dovranno adattare i direttori”.

Così Vincenzo Morabito sull’affare Zaniolo non andato in porto e sulle difficoltà dei rossoneri in sede di mercato.

Chiusa la sessione di riparazione, in casa Milan è tempo di rinnovi. Aspettando novità fronte Leao, ci siamo per quello di Giroud. Il francese, che il 31 gennaio l’Everton ha provato a prendere, è atteso in sede per prolungare di un altro anno il contratto in scadenza a giugno.

“La firma non dipende da lui – ha detto Morabito – Posso solo dire che non ha mai pensato di andare via dal Milan. C’è un bel rapporto con il club e con i tifosi. Everton? Quello che viene fuori dall’Inghilterra sono situazioni che vorrei evitare di commentare, c’è un contratto fino a giugno. Il Milan stesso non ha mai preso in considerazione di separarsi dal giocatore“.

Calciomercato Milan, Morabito a Tv Play: “Giroud-Inter saltò per l’arrivo di Eriksen”

A Tv Play Morabito è tornato sul mancato trasferimento all’Inter di Giroud, ai tempi in cui sulla panchina interista sedeva Antonio Conte.

“C’era l’accordo con il club nerazzurro, poi hanno preso tempo ed è arrivato Eriksen. C’era ancora Conte. Non si è più fatto niente ed è andato al Milan”.