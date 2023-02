Juventus, ora è allarme Chiesa: doppio assalto a giugno

Scenari futuri incerti per la Juventus che teme per il destino dei big: ora anche Chiesa nel mirino dei top club

In una stagione fin qui complicatissima sotto tanti punti di vista, c’è una buona notizia, almeno una, per la Juventus. Il ritorno in buona forma di Federico Chiesa, dopo la lunghissima assenza per infortunio. L’attaccante si sta ritrovando, con un minutaggio gradualmente in aumento e con un contributo che in campo inizia a vedersi e sentirsi.

Ieri, in coppa Italia contro la Lazio, la nona presenza stagionale complessiva, la seconda da titolare. La squadra di Allegri sta finalmente ritrovando le sue accelerazioni, un’arma in più importantissima per la seconda parte di stagione. Con un gol e due assist, fin qui, Chiesa ha iniziato anche a rientrare nel tabellino e di sicuro nelle prossime gare sarà soprattutto su di lui, con Vlahovic che deve ritrovare la miglior condizione, con Milik fermo per più di un mese ai box e con Pogba che diventa sempre più un enigma senza soluzione, che il tecnico livornese punterà per ottenere risultati. Le incognite per il futuro bianconero, dentro e fuori dal campo, però, finiranno, inevitabilmente, per riguardare anche il classe 1997. Una Juventus fuori dalle coppe europee per eventuali penalizzazioni e squalifiche e costretta, verosimilmente, a ridimensionarsi, dovrebbe con tutta probabilità rinunciare a molti big. Le speculazioni di mercato fin da ora perciò coinvolgono lo stesso Cheisa.

Juventus, la Premier League fa sul serio per Chiesa: parte la sfida

Gli estimatori non gli mancano di certo e c’è già chi si prepara al mercato estivo in tal senso. Fidando nel fatto che una Juventus ‘obbligata’ a cessioni pesanti non possa avanzare pretese eccessive.

Ne è convinto, in particolare, il ‘Liverpool Echo’, secondo cui proprio il Liverpool sarebbe in prima fila per tentare di accaparrarsi il talento bianconero e azzurro. Ma per i ‘Reds’, sarebbe in programma una sfida con l’Arsenal, a sua volta estremamente interessato. Il doppio assalto dalla Premier League mette in allarme la Juventus, che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dovrà capire su quali basi costruire il proprio futuro.