Sostituto Skriniar, Danilo in prestito all’Inter

Negli ultimi minuti di calciomercato l’estremo tentativo con lo scambio offerto per Skriniar, ma senza successo

Il mese di gennaio in Italia per il calciomercato è stato quasi immobile. Una sessione invernale in cui sono stati spesi appena 31 milioni di euro, tanti quanti la Liga – altro campionato in difficoltà – e decisamente meno della Premier. In Inghilterra infatti si è arrivati a più di 800 milioni, di cui però quasi 700 solo del Chelsea.

Eppure anche le ultime ore sono state molto animate anche in Italia, convulse per certi versi, anche se poi si è risolto quasi tutto con un nulla di fatto. La Lazio ha chiuso l’arrivo di Pellegrini nelle ultime 3 ore di mercato, ma soprattutto in Serie A sono stati momenti febbrili tra Zaniolo, Amrabat e ovviamente Skriniar. Il primo è rimasto in giallorosso, ma si preannunciano mesi complicati. La Roma lo ha confermato in lista Uefa, ma solo per pura formalità mentre il giocatore ha presentato un certificato medico. E dopo la visita effettuata a Trigoria gli è stato confermato il periodo di riposo di 30 giorni. Per Amrabat, invece, i viola hanno respito l’assalto del Barcellona chiudendo la porta in maniera netta. Anche se il marocchino avrebbe fatto carte false per andare. E poi la vicenda Skriniar, per cui fino alle ultimissime ore della sessione si è provato a trovare una quadra col PSG. Senza successo, nonostante un ultimissimo tentativo dei francesi con uno scambio.

Calciomercato, scambio per Skriniar: l’Inter ha rifiutato Danilo dal PSG

Una cessione a gennaio sarebbe convenuta parecchio all’Inter, anche se solo a livello economico. Privarsi di un giocatore così, per quanto non al top della forma fisica e soprattutto mentale, senza un sostituto almeno in parte all’altezza sarebbe stato troppo pericoloso. E proprio la mancanza di un altro centrale affidabile al posto dello slovacco è stata la questione centrale delaìla mancata chiusura.

Anche se il PSG ha provato a risolvere l’impasse con uno scambio. A riportarlo è Matteo Moretto: secondo il giornalista di ‘Relevo’ su Twitter, infatti, tra i due club era in realtà arrivato l’accordo sulla base di 15 milioni di euro. Ma, appunto, la dirigenza dell’Inter non ha dato il via libera senza un sostituto in mano. A questo punto, l’estremo tentativo dei francesi con l’offerta composta dal prestito di Danilo Pereira e una parte cash. Una proposta però respinta dai nerazzurri, così Skriniar è rimasto a San Siro e – dopo aver saltato la sfida con l’Atalanta – dovrebbe tornare nel derby. Pereira è un centrale classe ’91 portoghese, quasi sempre titolare con il PSG e ogni tanto impiegato pure da mediano. Per lui 24 presenze e 1 gol in tutte le competizioni quest’anno.