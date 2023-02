A Massa il derby Inter-Milan: ecco tutti gli arbitri designati

Dopo la tre giorni di Coppa Italia, che si concluderà oggi, si tornerà in campo per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

Questa sera, con l’ultimo quarto di finale tra la Juventus e Lazio, si chiuderà la tre giorni dedicata alla Coppa Italia che ha decretato le prime tre semifinaliste: Fiorentina, Inter e, a sorpresa, la Cremonese.

I grigiorossi, dopo aver eliminato il Napoli capolista di Luciano Spalletti, hanno fatto lo stesso con la Roma di José Mourinho. Adesso, però, è giunto il momento di tornare in campo per le gare in programma per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Su tutte spicca, e non potrebbe essere altrimenti, il derby meneghino tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di Cremona, mentre i rossoneri vivono un momento delicatissimo dopo le pesanti sconfitte patite contro i nerazzurri, in Supercoppa, Lazio e Sassuolo, nelle ultime due gare di campionato. Il Napoli affronta lo Spezia di Gotti, mentre chiuderà martedì la Juventus, impegnata sul campo della Salernitana di Nicola. Ecco tutte le designazioni arbitrali:

Cremonese-Lecce, Orsato;

Roma-Empoli, Dionisi;

Sassuolo-Atalanta, Marcenaro;

Spezia-Napoli, Di Bello;

Torino-Udinese, Prontera;

Fiorentina-Bologna, Pairetto;

Inter-Milan; Massa;

Verona-Lazio, Ayroldi;

Monza-Sampdoria, Chiffi;

Salernitana-Juventus, Rapuano.