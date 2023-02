Polverone Juventus: ‘colpa’ di Dybala e Pogba

La scorsa estate si è tanto discusso dell’addio di Paulo Dybala alla Juventus a parametro zero con annesso arrivo in bianconero, con la medesima formula di Paul Pogba. Ad oggi il confronto social tra i due è netto

Paulo Dybala ha salutato la Juventus al termine della passata stagione tra le lacrime, prima di sposare il progetto della Roma arrivando a parametro zero. L’argentino sta mettendo in piedi un buon rendimento a livello personale e il confronto a distanza con Pogba è impietoso.

Nel corso della stessa estate la Juventus ha quindi puntato sul ritorno del francese a zero dallo United, ma non si è praticamente mai visto finora a causa di un brutto infortunio. Il transalpino era rientrato di recente per la panchina contro il Monza, salvo poi doversi arrendere di nuovo alla vigilia della gara di Coppa Italia di oggi. Appare quindi evidente come il confronto a distanza tra Pogba e Dybala penda a favore dell’attuale numero 21 della Roma, che in giallorosso ha ritrovato sorriso e continuità con ben 10 gol e 5 assist in 19 presenze.

Juventus, Pogba-Dybala: furia sui social

Ancora fermo a quota zero Pogba, che è out per un indolenzimento ai flessori, come ammesso anche dallo stesso Allegri nell’ultima conferenza stampa.

Sui social intanto i tifosi si sono esposti, sottolineando le grosse differenze nella stagione di Pogba e Dybala:

Bastava aprire la cronologia infortuni dei 2 per capire che Dybala ha avuto 1 stagione difficoltosa, mentre Pogba non riusciva a giocare con continuità dal 2019.

Niente previsioni, sfere di cristallo, astrologia, solo statistiche e un attimo di pensiero critico. — Edivad (@_Paulito10) February 2, 2023

Quando dicevo di rinnovare Dybala “Eh ma è sempre rotto, poi non è decisivo”

Prendiamo Pogba a 10 all’anno, che poi non è una sorpresa, basta guardare gli ultimi 2/3 anni a Manchester… — Giacomo (@JackRomei) February 1, 2023

Ci siamo tolti Dybala per Pogba. — Vincenzo🇵🇹🇮🇹🇷🇸 (@Vincenz33030011) February 1, 2023

Hanno dato via Dybala perché sempre rotto per prendere pogba.

AFFARONE — Pariolino (@StayBombes) February 1, 2023

Gravissimo errore rinnovare Dybala, altrettanto grave (se non di più, vista l’esperienza avuta con Dybala) acquistare Pogba. — About J (@aboutjklub) February 1, 2023