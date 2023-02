Juventus-Lazio, voti e tabellino primo tempo: Kostic piede caldo, flop Vlahovic-Immobile

Juventus-Lazio: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valido peri quarti di finale di Coppa Italia. Bianconeri avanti grazie al guizzo di Bremer

Una bella Juventus conduce per 1-0 sulla Lazio dopo il primo tempo del match dei quarti di Coppa Italia.

Decide finora l’incornata di Bremer sull’uscita a vuoto di Maximiano: il difensore brasiliano sfrutta al meglio il cross di Kostic e l’errore del portiere ospite. Piede caldissimo per il mancino serbo, migliore in campo finora. Il connazionale Vlahovic invece non convince, appannato e includente al rientro dal primo minuto. Non fa meglio dall’altra parte Immobile, insieme al cannoniere biancoceleste delude anche Luis Alberto nell’undici di Sarri.

JUVENTUS

Perin 6

Danilo 6,5

Bremer 7

Alex Sandro 6,5

Cuadrado 6

Fagioli 6,5

Locatelli 6

Rabiot 5,5

Kostic 7

Chiesa 5,5

Vlahovic 5

All. Allegri 6,5

LAZIO

Maximiano 5

Lazzari 5

Patric 6

Romagnoli 6,5

Marusic 5,5

Vecino 5

Cataldi 5,5

Luis Alberto 5

Felipe Anderson 5,5

Immobile 5

Zaccagni 6

All. Sarri 5,5

Arbitro: Maresca 6

TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO 1-0

44′ Bremer

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Soulé, Paredes, Iling Junior, Miretti, Di Maria, Kean. Allenatore: Allegri

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Adamonis, Radu, Gila, Casale, Hysaj, Pellegrini, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Basic, Bertini, Romero, Cancellieri, Pedro. Allenatore: Sarri

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

VAR: Di Paolo

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2′