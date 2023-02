Sarri e la panchina di Milinkovic: “Certe situazioni non possiamo sottovalutarle”

Maurizio Sarri ha parlato al termine di Juventus-Lazio di coppa Italia: le parole dell’allenatore biancoceleste

Svanisce il primo obiettivo stagionale per la Lazio che esce dalla coppa Italia per mano della Juventus. Il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri a ‘Mediaset’ ha commentato così la prestazione dei suoi giocatori.

PRESTAZIONE – “Sono deluso dal risultato non dalla prestazione. Siamo mancati negli ultimi venti metri, ma la gara è sempre stata sotto controllo. Abbiamo fatto una buona partita ma siamo mancati negli ultimi venti metri per riempimento d’area, per iniziative importanti, per andare a saltare gli avversari. La squadra ha tenuto il campo molto bene: ci dispiace uscire, ma non siamo delusi dalla prestazione”.

IMMOBILE – “L’infortunio di Ciro ha fatto spremere i ragazzi che giocavano e mancavano di brillantezza. Giochiamo sempre e non ci alleniamo più. Il rientro di Immobile dovrebbe facilitarci da questo punto di vista”.

Juventus-Lazio, Sarri: “Milinkovic aveva giocato sempre”

Sarri ha voluto poi spiegare il perché Milinkovic è partito dalla panchina in una gara importante e ad eliminazione diretta.

“Aveva fatto tutte partite da 98-99 minuti nelle ultime 5-6 ed era giuso fargli fare solo uno spezzone di partita. Chiaro, si parla della Coppa Italia ed è importante, ma ci sono altre situazioni che non possiamo sottovalutare. E’ un ragazzo che sta giocando sempre, anche con la Nazionale, se ogni tanto fa 40-50 minuti credo sia salutare”.

MONDIALI – “Le reazioni molto personali. Ho visto uscire non benissimo Vecino dal punto di vista mentale, un po’ meglio Milinkovic, ma si parla di situazioni molto soggettive”.