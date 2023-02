DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Lazio: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Juventus ospita la Lazio a Torino in una gara di sola andata valida come ultimo quarto di finale di Coppa Italia. Una sfida che mette in palio la semifinale contro l’Inter campione in carica che sarà diretta dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal pesante ko interno in Serie A contro il Monza e sempre alle prese con i guai giudiziari, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato gli stessi brianzoli nel turno precedente. Dall’altro i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri, dopo il pareggio interno contro la Fiorentina, hanno avuto la meglio sul Bologna. In campionato lo scorso novembre, su questo stesso campo, la ‘Vecchia Signora’ si impose con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Kean ed al gol di Milik. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Lazio in tempo reale.

Probabili formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Marusic, Patric, Romagnoli, Lazzari; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri