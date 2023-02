Milan, nuovo difensore: la scelta è presa

Ecco la decisione sul possibile acquisto di un altro cenale dopo lo stop di Tomori e le voci provenienti dalla Francia

In Italia il calciomercato si è concluso solo martedì. Un mercato davvero privo di emozioni, in cui le grandi squadre non hanno portato a termine nessuna operazione degna di nota.

La sessione invernale del Milan, ad esempio, è andata in archivio con il solo acquisto di Devis Vasquez, considerato non pronto da Stefano Pioli. Chiaramente serviva ben altro ma è stata presa questa decisione.

Nelle ultime ore si è però acceso il calciomercato rossonero in uscita. Come, raccontato su queste pagine, Marko Lazetic è prossimo a salutare il Milan e ad accasarsi all’Altach, squadra austriaca, allenata da Klose. Nessun addio, invece, come scritto, per Tiemoué Bakayoko, che ha deciso di restare nel capoluogo lombardo, fino al prossimo 30 giugno. Il calciomercato del Milan si appresta, dunque, a chiudersi, sia in uscita che in entrata.

Calciomercato Milan, niente difensore: il punto

In queste ore sono circolate voci legate al possibile acquisto di un difensore. Dalla Francia è infatti rimbalzata la notizia di un possibile ingaggio da parte del Milan di Mangala, ex difensore del Manchester City, oggi svincolato. Il calciatore è libero dopo la sua ultima esperienza con la maglia del Saint’Etienne.

Un’ipotesi che però a Casa Milan non prendono in considerazione. Come appreso da Calciomercato.it, il club rossonero ritiene, infatti, chiuso il mercato.

Non sono previsti, dunque, colpi di scena. Dalle parti di via Aldo Rossi si spera di recuperare il prima possibile i giocatori infortunati. Per quanto riguarda Fikayo Tomori, fermatosi per un problema ai muscoli rotatori dell’anca sinistra, le sensazioni sono positive dopo gli ultimi esami. C’è infatti la speranza che l’inglese possa tornare a disposizione per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham, in programma il prossimo 14 febbraio.