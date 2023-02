Riecco il Milan, il centrocampista è pentito: “E’ frustante, non sono felice”

Per il club rossonero potrebbe riaprirsi la pista che porta al giocatore. Ecco le dichiarazioni del mediano

Una prima parte di stagione non proprio esaltante per il giocatore, che in Francia esce allo scoperto, dicendosi poco contento della situazione che sta passando.

In estate sarebbe potuto diventare un nuovo centrocampista del Milan. Era il prescelto per prendere il posto di Franck Kessie ma alla fine, Renato Sanches ha deciso di rimanere in Ligue 1, cedendo al corteggiamento del Psg di Galtier e Campos, che tanto bene lo conoscevano. Il portoghese in questi mesi, però, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e con l’importante concorrenza, che ha portato l’ex allenatore del Lille a puntare su altri elementi. Renato Sanches si è, dunque un po’ smarrito, e forse anche pentito di aver scelto di giocare sotto la Torre Eiffel.

Le sue parole, riportate da L’Equipe, sono di estrema delusione: “Ho solo bisogno di guadagnare un po’ di fiducia e di giocare un po’ di più – afferma Renato Sanches -. Sono tornato da un infortunio, so che è un po’ complicato e un po’ frustrante perché è difficile fare bene quando torni dopo aver avuto dei problemi fisici. È l’allenatore che sceglie i giocatori. Non sono felice, è normale che di tanto in tanto abbia voglio giocare di più ma rispetto la decisione dell’allenatore, è lui che decide, sono qui per dare il mio meglio”.

Calciomercato Milan, Sanches ancora nel mirino

Non è certo da escludere, che se il rendimento non dovesse cambiare, Renato Sanches decida di salutare il Psg al termine della stagione. Il portoghese, d’altronde, non faticherebbe a trovare una nuova sistemazione.

Siamo sicuri, ad esempio, che il nome del calciatore sia ancora sul taccuino del Milan, che lo riteneva perfetto per il gioco di Pioli. I rossoneri dopo aver visto naufragare la trattativa con il portoghese non hanno trovato un sostituto all’altezza e il piano B, Vranckx, non ha fornito le risposte sperate. Il belga dovrebbe così far ritorno al Wolfsburg e chissà che il Milan non decida davvero di riprovarci per Sanches.