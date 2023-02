Vlahovic vuole lasciare la Juventus: che intreccio con Dzeko

Vlahovic può lasciare la Juventus: cifra, nuova destinazione e tutti gli scenari per l’eventuale addio del centravanti serbo

È il giorno di Juve-Lazio e di Dusan Vlahovic. Dopo il lungo stop a causa della pubalgia, l’attaccante bianconero tornerà titolare in Coppa Italia.

Lo ha annunciato Allegri in conferenza stampa, parlando anche del possibile tridente con Chiesa e Di Maria: “La soluzione Chiesa-Vlahovic-Di Maria è una soluzione che avevo in mente già dall’inizio, siamo partiti per giocare così. Poi le vicissitudini del calcio, Pogba fuori, Di Maria un mese e mezzo dopo la prima partita, Chiesa che non rientra, portano a trovare un assetto diverso. I giocatori quando rientrano da tanti mesi da un infortunio, Chiesa fuori 10 mesi e Pogba adesso sono 6 mesi da luglio ma non gioca da aprile, si fa fatica, ci vuole un po’ di pazienza”. In attesa del tridente, anche dopo le tante voci di calciomercato, l’attaccante ha voluto mandare un messaggio ai tifosi dopo la penalizzazione: “Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente. Perché quando penseranno che siamo caduti, noi ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la Juventus!”.

Un messaggio d’amore da parte del serbo che, tuttavia, non ha spazzato via le voci di mercato. Anche alla luce della situazione extra-campo, infatti, il classe 2000 è al centro di numerosi rumors riguardo ad un possibile addio ai bianconeri nella prossima estate. I top club europei sono già alla finestra.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: cifra e destinazione spiazzano i tifosi

Non solo le solite big di Premier League. Come riportato da ‘Tuttosport’, sono attive sul serbo anche Real Madrid e Barcellona.

Anche le due big spagnole starebbero monitorando la situazione, pronte ad un eventuale assalto a partire dalla prossima estate. Uno scenario in particolare allontanerebbe maggiormente Vlahovic dalla Juventus, ovvero l’esclusione dalle prossime coppe europee e soprattutto dalla Champions League. In questo caso servirebbero 80-90 milioni di euro per strappare il bomber serbo ai bianconeri, e nuove conferme arrivano dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, infatti, il giocatore avrebbe addirittura chiesto al suo agente l’addio ai bianconeri e di portarlo al Real Madrid per realizzare il suo sogno. Ma in realtà le ‘Merengues’ avrebbero provato a fare un tentativo last minute con Edin Dzeko, ma il bosniaco per l’Inter era incedibile.