Juve, ‘scippo’ annunciato: “Può lasciare il Milan”

In attesa deli prossimi risvolti giudiziari, il club bianconero ha ricominciato a programmare per il futuro della società

Dopo l’insediamento del nuovo Cda di metà gennaio, non si è ancora chiusa per la Juventus un’importante fase di riprogrammazione. Entro la prossima estate, infatti, il club dovrà ufficializzare il quadro dirigenziale definitivo e prendere una decisione sul futuro in panchina di Massimiliano Allegri.

Una volta chiarito l’assetto societario si potrà pensare al mercato. Nell’ultima finestra, rivissuta in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con Alberto Mauro, la Juventus non ha praticamente operato alcun movimento in entrata dopo la cessione in prestito con diritto di riscatto di McKennie al Leeds United.

Così il giornalista ai nostri microfoni: “La dice lunga sulla situazione attuale della Juventus, non sono riusciti neanche a riportare a casa un giocatore loro. Mi aspettavo assolutamente un mercato ridimensionato, mi hanno sorpreso in parte le parole di Allegri in conferenza quando parla di obiettivi centrati. Per McKennie hanno tolto l’ingaggio, ma difficilmente sarà riscattato. Ora per la corsia di destra rientrerà Cuadrado, ma non ha 30 partite nelle gambe, senza McKennie c’è un vuoto“.

Calciomercato Juventus, idea Massara come ds: “Può lasciare il Milan”

Come accennato, prima di tutto, la Juventus dovrà comunque attendere l’esito delle prossime sentenze e dei ricorsi già annunciati

Come riconosciuto da Alberto Mauro, “la partita che si sta giocando fuori dal campo è la più importante e la dimensione della Juventus del futuro sarà data in base a cosa succederà da qui a giugno”.

Fondamentale, dunque, il prossimo filone: “Quello sulla manovra stipendi si prometteva ancora più severo rispetto al filone plusvalenze, dove sono stati più severi rispetto alle richieste. Conosco persone che lavorano nella Juventus e so che c’è preoccupazione, non necessariamente si sta ragionando sull’aver fatto necessariamente qualcosa di male, ma sicuramente quanto sta accadendo detta preoccupazione. La sensazione è che ci possa essere una penalizzazione ancora più pesante, con 30 punti in meno non so dove potrà arrivare la Juventus a fine anno”.

Infine, tornando ai programmi sportivi, per il giornalista non è da escludere l’idea che porta a Frederic Massara come nuovo ds della Juve: “Manna è una soluzione temporanea, il futuro però non è precluso a Manna. Parlando di una Juventus che deve fare investimenti ridotti e un ridimensionamento Manna sarebbe una buona figura. Poi potrebbe essergli affiancato qualcuno nel caso in cui il ridimensionamento non debba essere drastico. So che Massara è un nome gradito e può essere in uscita dal Milan, è stato proposto Francesco Calvo a capo dell’area sport ma non ha le competenze calcistiche di Marotta o Paratici. Credo la figura di Massara si incastrerebbe bene con il resto della dirigenza”.