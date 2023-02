“Via subito”: per Vlahovic la sentenza è già arrivata

Dusan Vlahovic tornato titolare dal primo minuti ma la sua esperienza alla Juve può finire: chiedono la cessione immediata

Un primo tempo non giocato male dalla Juventus contro la Lazio nei quarti di finale di coppa Italia. Il punteggio al 45′ dice 1-0 grazie alla rete di Bremer nel finale di tempo, complice una uscita non precisa di Maximiano.

Allegri ha potuto contare nuovamente su Vlahovic e Chiesa che, per la prima volta, sono tornati a giocare insieme dal primo minuto dai tempi della Fiorentina, ma è servito un difensore per sbloccare il match. Proprio il bomber serbo è stato uno dei meno convincenti di questa prima parte di gara. L’ex Fiorentina è stato duramente criticato dai tifosi che non hanno apprezzato alcune sue giocate e lo hanno detto chiaramente, nonostante il vantaggio dei bianconeri. Sui social si sprecano i giudizi, in gran parte negativi, su Vlahovic e c’è chi fa un invito chiaro alla società: “Via subito”.

Juventus, Vlahovic via subito: la richiesta dei tifosi

Sono diversi i tifosi su Twitter che evidenziano alcuni limiti di Vlahovic dal punto di vista tecnico. “E’ sempre stato così scarso?” si domanda un utente sul social ed un altro si chiede perché in campo sia finito il fratello dell’attaccante serbo.

Un altro utente definisce il numero 9 bianconero impresentabile e c’è chi non aspetta altro che l’offerta giusta: “Via subito” se dovesse arrivare la proposta importante dal punto di vista economico. Insomma, l’attenuante del ritorno dal primo minuto dopo il lungo stop non sembra fare breccia tra i tifosi che mettono sotto accusa l’attaccante e invitano a cederlo alla prima offerta buona.

Ecco alcuni tweet:

Signore mio quanto è penoso Vlahovic. Ridatemi Moise Kean ci prego …..almeno ha la stoffa della punta di movimento ed è pure opportunista. — El Gusty 2.0 ⭐⭐⭐ (@ElGusty201) February 2, 2023

Ma Vlahovic è sempre stato così scarso?#JuveLazio — Kimi (@kimi2005B) February 2, 2023

Però fate giocare quello vero non il fratello di #Vlahovic …#JuveLazio — Zeffiro Biolzi (@Zeffiro1) February 2, 2023

Vlahovic first touch is horrible btwn — IL Fagiolismo 🇮🇹 (@nat_envy) February 2, 2023

Vlahovic è il più grande flop del secolo! — fulvio traps (@FulvioTraps) February 2, 2023

Non mi sta piacendo Vlahovic, mi aspetto molto, molto di più da uno come lui. Troppe palle perse!

Dai Dusan sveglia !#JuveLazio — Mattia (@mattiatml) February 2, 2023

Lasciando stare la condizione fisica, che inevitabilmente è imperfetta per via dell’infortunio, dal punto di vista tecnico, di gestione della palla, Vlahovic continua ad avere gli stessi difetti di quando è arrivato alla Juve — AleLMGO (@AleLMGO) February 2, 2023

Speriamo che Arrivabene abbia conservato la fattura di Vlahovic per fare il reso #JuveLazio — Bodø (@bod_il) February 2, 2023