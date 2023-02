Juventus rifiutata: ha già l’accordo con il nuovo club

Rifiutata anche l’ultima offerta di rinnovo, anche la Juventus si allontana: l’esterno ha già un accordo col Bayern Monaco

Il mercato della ‘Vecchia Signora’ è stato povero e risicato, come praticamente per tutti i club di Serie A: Weston McKennie ha salutato Allegri e non è stato rimpiazzato. Per l’estate, ovviamente coerentemente con le vicende giudiziarie che la coinvolgono, la Juventus cerca occasioni per le corsie esterne.

Uno dei profili attenzionati dalla dirigenza bianconera da diverso tempo è quello di Konrad Laimer, classe ’97 che andrà in scadenza di contratto con il Lipsia. L’austriaco ha deciso di non rinnovare il contratto con il club tedesco e già adesso può accordarsi con il suo nuovo club in vista della prossima stagione. La duttilità di Laimer lo rende un profilo molto appetibile per tanti club, sapendo giocare su tutta la corsia di destra e anche come interno di centrocampo. Il rischio per la Juventus, però, è quello di essere già troppo in ritardo.

Si complica Laimer per la Juventus: il Bayern pronto ad ingaggiarlo

La corsia di destra della Juventus ha perso Weston McKennie e in estate si appresta a perdere anche Juan Cuadrado, che non sembra rientrare più nel progetto tecnico della società. La soluzione Konrad Laimer, inoltre, si allontana sempre di più.

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, l’austriaco avrebbe già un principio di accordo con il Bayern Monaco. I bavaresi in questa sessione di calciomercato hanno consegnato a Nagelsmann anche Joao Cancelo, che per diversi anni potrebbe essere l’esterno titolare. Eppure un profilo duttile come quello di Laimer permetterebbe al Bayern di completare la rosa e di consegnare un jolly di centrocampo al tecnico tedesco, tutto questo senza sborsare un euro.

L’accelerata del Bayern Monaco starebbe tagliando fuori dalla corsa a Laimer la Juventus e anche l’Arsenal, altro club interessato al giocatore del Lipsia. Quando si presenta un’occasione sul mercato tedesco, difficilmente i bavaresi se la lasciano scappare e con Laimer sembra proprio che si vada a confermare il solito copione.