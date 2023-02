Strada spianata per Zidane: dall’ossessione Inter al rischio esonero

Dalla Francia continuano a circolare indiscrezioni importanti sul futuro di Zinedine Zidane. Le ultimissime.

Da poche ore si è chiusa una sessione invernale di calciomercato che per i club italiani non ha regalato colpi di scena importanti. Le squadre del Bel Paese, semmai, si sono rese protagoniste maggiormente in uscita. A tenere banco, fino a pochi minuti prima del gong definitivo, è stata ad esempio la telenovela legata al futuro di Milan Skriniar, che alla fine è rimasto all’Inter.

Marotta ha rispedito al mittente l’offerta last minute messa sul piatto dal Psg, che non ha fatto breccia nel muro eretto dai nerazzurri. A questo punto l’Inter si avvia a perdere a zero il difensore slovacco, che comunque potrà dare il suo contributo fino al termine della stagione. Le beffa in casa Psg è stata doppia, anche perché i transalpini non sono riusciti a mettere le mani su Ziyech, alla luce del clamoroso errore da parte del Chelsea nell’invio della documentazione. I parigini, però, potrebbero calamitare l’attenzione mediatica anche da un altro punto di vista.

Altro che Juventus: Zidane prima scelta del Psg

Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza al Psg nelle ultime settimane è quello di Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid, che sembrava ad un passo dal sedersi sulla panchina della Federazione Francese, non ha ancora trovato sistemazione. I bookmakers hanno bancato anche un possibile ritorno di fiamma in ottica Juve ma fino a questo momento non si sono ancora materializzati contatti ufficiali. Discorso diverso invece sul fronte Psg, con il club parigini che sarebbe assolutamente tentato all’idea di mettere le mani su Zizou.

Nel caso in cui Mbappé e compagni non dovessero riuscire a chiudere positivamente la seconda parte di stagione, conquistando gli obiettivi minimi stagionali, si potrebbero creare le premesse per un clamoroso ribaltone in panchina. La posizione di Galtier non è affatto salda e come evidenziato da “Le10Sport.com” il nome di Zidane come suo eventuale sostituto è da prendere assolutamente in considerazione. Scenario da monitorare con attenzione in quanto foriero di possibili sviluppi nelle prossime settimane.