Dietrofront improvviso dopo la cessione sfumata: “Per noi sarà importante”

Passo indietro da parte dell’allenatore dopo il clamoroso colpo di scena delle ultime ore di calciomercato

Al termine di una finestra invernale che ha visto la Premier League dominare nettamente rispetto agli altri campionati europei, come spesso accade non sono mancati alcuni ribaltoni finali. Rispetto ad alcune cessioni che sembravano imminenti, infatti, le cose per qualcuno non sono andate proprio per il verso giusto.

Tra i casi eclatanti dell’ultimo mercato, ad esempio, in Italia sono stati Milan Skriniar e Nicolò Zaniolo ad appassionare i tifosi intorno al loro futuro. Il centrale slovacco, che ha già firmato un pre-accordo con il Paris Saint Germain, stava infatti spingendo per lasciare subito l’Inter a titolo definitivo. Mentre l’esterno della Roma, attualmente fuori dalla rosa dei giallorossi, aveva chiesto al club di trovare per lui una sistemazione in uscita entro la fine di gennaio.

Entrambi, per motivi diversi, alla fine sono rimasti nei rispettivi club e dovranno lavorare sodo per riconquistare la fiducia dei propri allenatori da qui a fine stagione. Episodio ancor più clamoroso, però, ha visto protagonista Hakim Ziyech. Individuato per settimane dalla Roma di José Mourinho come possibile sostituto di Zaniolo, l’esterno del Chelsea sarebbe dovuto andare in prestito al Psg, ma un errore commesso dagli inglesi nella fase di invio della documentazione per il trasferimento, ha fatto saltare improvvisamente un colpo che sembrava totalmente definito.

Calciomercato Chelsea, Potter su Ziyech: “E’ tornato a disposizione”

A margine della conferenza stampa di quest’oggi, nella quale è stato presentato il nuovo acquisto Enzo Fernandez, a fare chiarezza ci ha pensato Graham Potter.

L’allenatore del Chelsea, dopo l’ultima faraonica campagna acquisti, dovrà gestire l’overbooking del reparto avanzato che a gennaio ha accolto calciatori del calibro di Joao Felix, Mudryk, Madueke e Fofana. In tal senso, la permanenza dell’esterno marocchino senz’altro non renderà semplice al tecnico la gestione dei numerosi talenti che si ritrova tra le mani in attacco.

Tornando a Ziyech, Potter ha comunque aperto al suo futuro in squadra: “È tornato e si è allenato stamattina. Non è la prima e non sarà l’ultima volta che capita una cosa del genere. Lui è un grande professionista. E’ consapevole, è impegnato e disponibile. Ziyech sarà importante per il resto della stagione, ne sono sicuro”.