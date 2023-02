Errore incredibile e alta tensione in Roma-Cremonese: scoppia il caos

Roma-Cremonese, l’errore che non passa inosservato e che fino a questo momento sta decidendo la contesa. Cosa è successo.

Tensione all’Olimpico in Roma-Cremonese. Nella cornice dei 60.657 tifosi presenti stasera per il 20esimo sold out stagionale, i giallorossi sono sotto nel punteggio contro la Cremonese. Un risultato clamoroso, anche se i grigiorossi avevano condotto la partita a livello di gioco, pur senza avere grandi occasioni. Il break del match arriva con Kumbulla, che perde palla in maniera imperdonabile, poco prima del cerchio di centrocampo, da ultimo uomo. Dessers gliela strappa e poi si invola verso la porta, atterrato da Rui Patricio: giallo e rigore.

Al 28′ è lo stesso Dessers che porta in vantaggio la Cremonese con un tiro preciso e potente, poi però va a esultare praticamente sotto la Curva Sud dei tifosi romanisti, dove aveva appena calciato il rigore (le poche decine dei sostenitori della Cremo erano dalla parte opposta, in distinti Nord).

Un atteggiamento che all’Olimpico è parso di sfida, così è cresciuta la tensione con i fischi e le proteste della Sud, ma anche e soprattutto dei giocatori in campo. Tanto da creare un parapiglia, con Mancini particolarmente nervoso, che deve essere trattenuto dai compagni. Alla fine sarà cartellino giallo sia per Dessers che per lo stesso Mancini. Da ricordare che Dessers era l’attaccante titolare del Feyenoord nella finale di Conference League vinta dalla Roma a Tirana lo scorso 25 maggio. Per lui, sarà stata una sorta di vendetta. La Roma rischia di perdere un’occasione importante per centrare la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. A causa di un errore nei pressi della propria area di rigore, poi, José Mourinho è rientrato anzitempo negli spogliatoi, visibilmente contrariato. Il tecnico lusitano – accompagnato dai suoi collaboratori – è entrato nel tunnel prima del duplice fischio dell’arbitro.

Roma-Cremonese, l’errore di Kumbulla scatena le polemiche sui social

I social sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento dei tifosi. Non sono pochi i supporters della Roma che hanno preso d’assalto Twitter chiedendo l’immediata sostituzione del difensore albanese, che ha aperto la strada al momentaneo vantaggio degli ospiti. In effetti si è trattato di un errore assolutamente clamoroso che fino a questo momento sta decidendo la contesa. Ecco una rapida carrellata:

Mi sa che Kumbulla la prossima volta che lo vediamo avrà la maglia del Sassuolo — M̶A̶I̶ ‘NA JOYA (@YosefPiperno) February 1, 2023

Kumbulla non riesce neanche in un banalissimo fondamentale: lo stop del pallone. #RomaCremonese — Rik Troiani (@riktroiani) February 1, 2023

Non fatemi più vedere #Kumbulla#ASRoma #RomaCremonese

Raccapriccianti… Cristante non voglio più vederlo, Kumbulla imbarazzante, la peggior Roma di Mourinho nella partita più importante… Un tempo regalato adesso mettiamo i giocatori di pallone, grazie — Marco Lionfield ASR (@marcofab73) February 1, 2023