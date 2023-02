La Roma crolla all’Olimpico, finisce 1-2: la Cremonese è in semifinale di Coppa Italia

Clamoroso all’Olimpico: la difesa della Roma crolla e la Cremonese ne approfitta. I lombardi sono in semifinale di Coppa Italia

Il calcio è fatto di sorprese che sovvertono all’improvviso l’ordine naturale delle cose e che spesso fanno la storia.

Stasera, in realtà, è successo proprio questo per la Cremonese in positivo, mentre per la Roma è una disfatta inattesa e che fa male, perché svanisce uno degli obiettivi della stagione. Ma ripercorriamo il nastro della partita per raccontarvi cosa è successo. I giallorossi arrivano dalla bella e dispendiosa prova contro il Napoli che, però, non ha portato punti in cascina. Contro la Cremonese per molti la vittoria è scontata, ma non va esattamente così. La squadra di José Mourinho conduce la partita, anche se con qualche difficoltà di troppo in fase offensiva. Poi l’episodio che cambia la partita: Roger Ibanez e soprattutto Marash Kumbulla firmano un pasticcio d’autore e spianano la strada a Cyriel Dessers che viene atterrato da Rui Patricio e dal dischetto non sbaglia, sfidando anche i tifosi della Roma con la sua esultanza.

Celik affonda la Roma, poi i giallorossi sprecano

Mourinho fa quattro sostituzioni già all’intervallo cercando di svegliare la squadra. In realtà, al 49esimo è la Cremonese a gioire ancora.

Zeki Celik si rende protagonista di un goffo autogol che fissa clamorosamente il punteggio sullo 0-2. Mourinho sbilancia ulteriormente la squadra e mette in campo anche Tammy Abraham: un cambio che ha i suoi effetti, dato che i giallorossi chiudono la Cremonese nella loro area di rigore. Sono tante, però, le occasioni fallite da Pellegrini, Smalling e Abraham: l’inglese ha anche colpito un palo incredibile. A riaprire la partita è Andrea Belotti con un gran destro incrociato, ma è già il 94esimo. Finisce così inaspettatamente: la Cremonese vince e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà la Fiorentina.

ROMA-CREMONESE 1-2 (Dessers 28′, Aut. Celik 49′, Belotti 94′)