Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il successo dell’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, con rete decisiva di Darmian: “Inter vento in coppa”. Dall’altra parte, il Milan fronteggia la situazione di Leao oltre che il momento difficile: “Leao, il rinnovo è un rebus”. Il mercato italiano si conclude con il Torino protagonista: “Mercato, super Toro”, con i colpi Gravillon e Vieira dopo Ilic.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ regala il titolo principale all’Inter che passa il turno in coppa: “Secondo Matteo”. Intanto: “Roma, Zaniolo in confusione”, con il racconto delle ultime ore del talento giallorosso che ha accettato troppo tardi l’offerta del Bournemouth. In alto, un passo in avanti per la Juventus, che incassa la sentenza favorevole sulla Superlega dal Tribunale di Madrid: “Superlega, vince Agnelli”.

Su ‘Tuttosport’, titoli principali per Chiesa, che sprona i suoi (“Torniamo Juve!”) e per il Torino, protagonista delle ultime ore di mercato (“Ilic, Vieira e Gravillon: sogni Toro”). A parte le mosse dei granata, è successo poco nell’ultima giornata prima del gong, e in generale in tutto il mercato italiano: “Il mercato delle pulci”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 1 febbraio 2023

Mercato protagonista nei titoli all’estero, ma in ben altre proporzioni. E’ successo poco anche in Spagna, dove però ‘As’ raccoglie l’intervista dell’agente Rafaela Pimenta, che avvisa tutti, a cominciare dal Real Madrid: “Haaland vale 1000 miliones”.

Il Chelsea, invece, ha messo a segno l’ennesimo colpo di un mercato a dir poco pazzesco, portandosi a casa, sul gong, Enzo Fernandez dal Benfica. Il titolo del quotidiano portoghese ‘A Bola’ è eloquente: “Enzo sai por € 121 milhoes“.