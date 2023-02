Ancora problemi per Pogba: l’annuncio di Allegri

Alla vigilia dei quarti di finale di coppa Italia contro la Lazio, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla in conferenza

Dopo la sconfitta contro il Monza, la Juventus torna in campo domani sera contro la Lazio per i quarti di finale di coppa Italia: le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

REAZIONE – “La squadra era dispiaciuta ma domani giochiamo la Coppa Italia, si tratta di un’altra competizione: dobbiamo restare concentrati sulla gara di domani contro una squadra che in campionato sta facendo cose ottime”.

FORMAZIONE – “Tra chi ha giocato tanto non ci sarà chi riposerà. Abbiamo iniziato un altro campionato il 4 gennaio e abbiamo giocato poche partite. La formazione la deciderò domani. Bonucci a parte, che è ancora fuori, l’unico indisponibile sarà Pogba: ha un indolenzimento ai flessori. Purtroppo quando un calciatore resta fermo tanti mesi, escono dolori e serve tempo”.

PRESTAZIONE PAREDES – “Domenica tutti hanno fatto male nel primo tempo, mentre nella ripresa c’è stata una reazione. Conta vincere e noi non l’abbiamo fatto. Paredes ha alternato prestazioni buone ad altre meno buone: in questi quattro mesi ci deve dare una mano”.

Juve-Lazio, Allegri: “Vlahovic giocherà”

Con Pogba fuori (Allegri dopo Monza aveva preannunciato un suo impiego contro la Lazio), Allegri recupera Vlahovic e Chiesa: “Vlahovic giocherà quasi sicuramente, per gli altri devo valutare: è una partita che può finire anche ai supplementari e le sostituzioni saranno molto più importanti”.

TRIDENTE – “Chiesa-Di Maria–Vlahovic era una soluzione che avevo in mente dall’inizio. Poi Pogba sta fuori, Di Maria, Vlahovic… la squadra ha trovato una assetto diverso e serve pazienza. Pogba in allenamento ha fatto bene ma serve tempo: magari tra due-tre mesi sarà in condizioni ottimali”.

MERCATO – “Inutile parlare di cose oggettive. Il mercato della Juve è buono perché ha centrato gli obiettivi: McKennie voleva andare via, Akè ha trovato una sistemazione buona, Zuelli si è trasferito al Pisa e Pellegrini alla Lazio. Inutile i confronti con la Premier: è un rapporto uno a quattro”.

COPPA ITALIA – “Ai 15 punti penserà la società. Il contraccolpo è normale, ma in campo dobbiamo essere bravi. Credo che è la prima volta che quindici punti vengono tolti in questa fase di campionato. Ora noi dobbiamo riprendere piano piano, un passo alla volta”.

POGBA – Ancora su Pogba: “Da lui mi aspetto il contributo di un calciatore che da aprile ha fatto 15 giorni di preparazione e 45 minuti di partita poi si è fermato. Nessuna fa miracoli: il corpo e il ginocchio hanno bisogno di adattarsi e serve navigare a vista”.