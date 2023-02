Conte deve fermarsi per problemi di salute: “Oggi si opera per una colecistite”

Antonio Conte dovrà prendersi un periodo di stop per alcuni problemi di salute: ad annunciarlo è stato il Tottenham

Antonio Conte è costretto a dire stop per qualche giorno e riposarsi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tottenham con un comunicato sul proprio sito ufficiale, che ha aggiornato sulle condizioni di salute del manager salentino.

Di recente, infatti, l’allenatore italiano ha accusato dei “forti dolori addominali“ che lo hanno portato a sottoporsi a degli esami specialistici. Da questi è emersa “una diagnosi di colecistite”, un’infiammazione della cistifellea. su cui i medici hanno deciso di intervenire immediatamente. Come si legge infatti sulla nota degli ‘Spurs’, “oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la sua cistifellea e tornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al Club gli augurano ogni bene”.

Conte si ferma per una colecistite. Mette nel mirino il Milan, ma prima la salute

Antonio Conte era in panchina nella sfida di quarto turno di FA Cup giocata domenica contro il Preston e vinta con i gol di Son (doppietta) e Danjuma. Quello che ora ricomincerà con il campionato sarà un periodo di importanza enorme per la stagione del Tottenham. Domenica infatti i londinesi giocheranno contro il Manchester City, poi toccherà alla sfida con il Leicester e poi, martedì 14, al big match di ottavi di Champions a San Siro con il Milan. Un appuntamento a cui Conte non vorrà mancare visto che segnerà il suo ritorno in Italia anche se da avversario.

E ovviamente sarebbe l’occasione anche per passare qualche ora con la famiglia, visto che nei giorni scorsi proprio lui aveva espresso il desiderio di trascorrere più tempo con i suoi cari. Oltre al pensiero di rientrare nel nostro Paese per questo stesso motivo. Conte in questi giorni sarà un leone in gabbia, ma soprattutto in questo periodo, il mister ha capito che la salute e gli affetti vengono prima di ogni cosa. Tutti aspetteremo il suo ritorno in panchina, con i tempi che saranno necessari a un suo totale recupero. E anche noi mandiamo l’in bocca al lupo al mister Antonio Conte.