“Da ufficio inchieste”: Pogba apre un altro fronte per la Juve

Per Paul Pogba ancora uno stop e i tifosi questa volta si scatenano sui social: “Una barzelletta”

“L’unico indisponibile sarà Pogba: ha un indolenzimento ai flessori. Purtroppo quando un calciatore resta fermo tanti mesi, serve tempo”. Massimiliano Allegri ha annunciato così l’assenza del centrocampista francese contro la Lazio.

Tornato tra i convocati per il match contro il Monza, l’ex Manchester United è costretto nuovamente a fermarsi e a rimandare il suo esordio con la maglia della Juventus. Un’attesa che va avanti da agosto quando c’è stato il primo stop. Poi il tentativo di adottare una terapia conservativa, la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico e la rinuncia al Mondiale. Il calvario di Pogba registra un nuovo capitolo, in un momento particolare per i bianconeri.

La sconfitta contro il Monza e la penalizzazione di quindici punti allontana la Champions, mentre le altre inchieste in corso fanno sorgere più di un dubbio sul futuro della squadra. La nuova tegola Pogba non fa che alimentare le discussioni intorno alla Juventus e sorgere qualche perplessità sulla scelta di riprenderlo dai ‘Red Devils’: per qualcuno questo affare è da ‘ufficio inchieste’.

Juventus, tifosi stanchi di Pogba: “Da ufficio inchieste”

Sono tantissimi i tifosi che riversano su Twitter la loro delusione per l’ennesimo rinvio dell’esordio di Pogba. Un problema ai flessori lo ha messo fuori causa per i quarti di finale di coppa Italia contro la Lazio e Allegri ha parlato della necessità di attendere 2-3 mesi per rivederlo in perfetta forma.

Il ko fa accendere la discussione sui social e c’è anche chi definisce da ‘ufficio inchieste’ l’acquisto di Pogba, mentre qualche altro utente definisce l’affare come un “pacco allucinante” e qualcuno parla di “barzelletta”. Nel mirino non soltanto il calciatore ma anche la società che non ha mostrato di avere le idee chiare in fase di programmazione.

Ecco alcuni tweet:

Si può dire a o qualcuno si offende dicendo che prendere #Pogba, ex giocatore da 5 anni, è da ufficio inchieste?

Si è fermato di nuovo. — Sergio (@SergioFiscion) February 1, 2023

Che pacco ALLUCINANTE che abbiamo preso con Pogba! Pazzesco. E mi fermo qui. #pogba — Stella ⚪⚫ Andri🖤🤍 (@juventina____) February 1, 2023

Non so, ditemi che siamo su scherzi a parte, dai…o è una barzelletta, non può essere vero #Pogba #Juventus #JuveLazio — MattiJ8 (@MattiaPino8) February 1, 2023