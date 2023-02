Il calciomercato non è finito: Juve e Milan hanno ancora un’occasione

Il calciomercato ha chiuso i battenti ieri ma per Juventus e Milan c’è ancora un’occasione: l’opportunità da sfruttare subito

Chiusura senza botto per il calciomercato di Serie A. La campagna trasferimenti invernale in Italia è filata via senza grandi scossoni, con il nostro campionato che ha fatto da spettatore allo strapotere della Premier League.

Non si è praticamente mossa la Juventus, eccezion fatta per la cessione di Weston McKennie al Leeds. I bianconeri, complice anche la penalizzazione e la situazione societaria, non hanno regalato ad Allegri l’esterno difensivo cercato, nonostante le varie voci su Karsdorp, Fresneda e, in ultimo, sul ritorno di Cambiaso (attualmente in prestito al Bologna). Niente colpi neanche per il Milan che, Vasquez a parte, non si è praticamente mosso. Eppure qualche innesto a Pioli sarebbe servito, vista la situazione della squadra, così come sarebbe stato utile ad Allegri avere qualche alternativa in più tra centrocampo e attacco. Per Juve e Milan però il calciomercato potrebbe anche non essere finito: c’è ancora un’occasione da poter cogliere.

Calciomercato Juventus e Milan, Isco ancora svincolato

Isco è il nome che potrebbe tornare utile a Juventus e Milan. Il trequartista spagnolo ha rescisso il contratto con il Siviglia ed è ora svincolato ed alla ricerca di una nuova squadra.

Sembrava che la destinazione del 30enne, ex Real Madrid, potesse essere la Bundesliga: l’accordo con l’Union Berlino (secondo dietro il Bayern Monaco) era chiuso, ma alla fine le condizioni sono cambiate e la società tedesca si è tirata indietro.

Ecco allora che Isco resta un nome spendibile per l’immediato visto che, essendo svincolato, può essere tesserato anche ora che è chiuso il mercato. Tornasse quello ammirato a tratti al ‘Bernabeu’, sarebbe un profilo ideale per bianconeri e rossoneri, garantendo qualità nella zona di campo dove, al momento, le squadre di Allegri e Pioli ne hanno non molta. Certo non mancano le controindicazioni, dal lungo periodo senza giocare al rendimento non elevato degli ultimi mesi. Un aspetto da considerare per chi decidesse di puntare ancora su Isco.